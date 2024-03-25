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Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву

25 марта 2024 13:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил все службы, которые ликвидируют последствия вражеских обстрелов Киева в понедельник, 25 марта. По его словам, оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами, пострадали пять человек.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

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"Спасибо спасателям ГСЧС Украины, полиции, коммунальщикам и всем привлеченным службам, которые в это утро ликвидируют последствия российской атаки против Киева", — написал Зеленский.

  • Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву - фото 1
    Последствия ракетных ударов по Киеву 25 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву - фото 2
    Последствия ракетных ударов по Киеву 25 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву - фото 3
    Последствия ракетных ударов по Киеву 25 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву - фото 4
    Последствия ракетных ударов по Киеву 25 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву - фото 5
    Последствия ракетных ударов по Киеву 25 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву - фото 6
    Последствия ракетных ударов по Киеву 25 марта. Фото: ГСЧС
  • Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву - фото 7
    Последствия ракетных ударов по Киеву 25 марта. Фото: ГСЧС
  • Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву - фото 8
    Последствия ракетных ударов по Киеву 25 марта. Фото: ГСЧС
  • Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву - фото 9
    Последствия ракетных ударов по Киеву 25 марта. Фото: ГСЧС
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Президент добавил, что российские оккупанты нанесли удар по столице баллистическими ракетами. В результате, к сожалению, есть повреждения в домах в городской застройке. К настоящему времени известно о пяти пострадавших. Продолжается разбор завалов.

Он подчеркнул, что Украина не устает повторять, что ей нужно больше ПВО, ведь это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни.

"Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, нужно остановить этот террор", — подчеркнул глава государства.

Что известно об обстрелах Киева 25 марта

Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Это было связано с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма. В столице раздались взрывы.

В результате вражеского обстрела зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе, повредивших многоэтажное здание. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.

В Воздушных силах рассказали, что россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.

Владимир Зеленский
Киев
обстрелы
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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