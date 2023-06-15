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Зеленский собирается уволить Кличка, — СМИ

15 июня 2023 18:51
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Зеленский собирается уволить Кличка, — СМИ
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: официальный портал Киева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить мэра Киева Виталия Кличка. Это, вероятно, связано с закрытыми укрытиями в столице во время российских обстрелов.

Об этом сообщил общественный деятель, блоггер, юрист Андрей Смолий.

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В четверг, 15 июня, Андрей Смолий сообщил, что глава государства завтра, 16 июня, собирается уволить Кличко с должности главы КГГА.

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Что предшествовало

В ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В результате мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить главу от должности.

Однако комментируя ракетные обстрелы, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвечать за последствия должен мэр столицы, то есть Виталий Кличко и намекнул на неприятные последствия для него.

После этого Кличко приказал проверить все укрытия столицы и без предупреждения проверил несколько бомбоубежищ сам.

Напомним, 1 июня, Правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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