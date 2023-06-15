Зеленский собирается уволить Кличка, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить мэра Киева Виталия Кличка. Это, вероятно, связано с закрытыми укрытиями в столице во время российских обстрелов.
Об этом сообщил общественный деятель, блоггер, юрист Андрей Смолий.
Освобождение Кличко
В четверг, 15 июня, Андрей Смолий сообщил, что глава государства завтра, 16 июня, собирается уволить Кличко с должности главы КГГА.
Что предшествовало
В ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.
В результате мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить главу от должности.
Однако комментируя ракетные обстрелы, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвечать за последствия должен мэр столицы, то есть Виталий Кличко и намекнул на неприятные последствия для него.
После этого Кличко приказал проверить все укрытия столицы и без предупреждения проверил несколько бомбоубежищ сам.
Напомним, 1 июня, Правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.