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Зеленський збирається звільнити Кличка, — ЗМІ

15 червня 2023 18:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський збирається звільнити Кличка, — ЗМІ
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: офіційний портал Києва
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський збирається звільнити мера Києва Віталія Кличка. Це, ймовірно, пов'язано із закритими укриттями у столиці під час російських обстрілів.

Про це повідомив громадський діяч, блогер, юрист Андрій Смолій. 

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Звільнення Кличка

У четвер, 15 червня, Андрій Смолій повідомив, що глава держави завтра, 16 червня, збирається звільнити Кличка з посади глави КМДА.

скріншот

Що передувало

У ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

В результаті мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади. 

Проте, коментуючи ракетний обстріл, Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідати за наслідки повинен мер столиці, тобто Віталій Кличко, і натякнув на неприємні наслідки для нього. 

Після цього Кличко наказав перевірити усі укриття столиці та без попередження перевірив декілька бомбосховищ сам. 

Нагадаємо, 1 червня уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

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