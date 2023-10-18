СМИ узнали детали дела о хищении средств директором "Киевпастранса"

Директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко за рулем авто. Фото: соцсети

На фоне скандалов с повышением цен на транспорт, журналисты провели расследование о деятельности руководства "Киевпастранса". Их и других столичных чиновников СМИ подозревают в хищении государственных средств.

Об этом стало известно благодаря расследованию "КП в Украине".

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Что известно о деле хищения средств

По их сообщению, на фоне постоянных заказных публикаций о необходимости поднять стоимость проезда в Киеве до 30 грн, стало понятно, что коммунальное предприятие "Киевпастранс" "погрязло в коррупции". В частности, издание обвиняет заместителя председателя Павла Кирилюка, который "проворачивает схемы с закупками". Только один недавний тендер по завышенным ценам позволил вывести 23 млн. грн.

Заместитель председателя "Киевпасстранса" Павел Кирилюк. Источник:

"Такие невероятно бешеные дивиденды позволяют всем участникам схемы — директору "Киевпастранса" Дмитрию Левченко, главе профильного департамента КГГА Руслану Кандибору и мэру города Виталию Кличко - вести чуть ли не роскошную жизнь", — говорится в расследовании.

Жизнь чиновника лучше президентской

В частности, СМИ фиксируют по меньшей мере два помещения Левченко в элитных коттеджных городках под Киевом. А также три собственных дорогих автомобиля, записанных на подставных лиц (в том числе на одного из водителей "Киевпасстранса") при том, что у него есть служебное авто, скоростной катер (пришвартованный в вышгородском яхт-клубе "Ориана") и страсть к ценным вещам — Левченко частый гость в дорогих бутиках, как Rolex. Более того, указывается, что он любит ездить за границу, где только во время полномасштабной войны бывал восемь раз.

Катер Левченко. Источник: соцсети

При этом, как сообщается, у Левченко все схвачено в органах благодаря его зятю, экс-нардепу партии "УДАР" Роману Романюку - давнему соратнику Кличко.

Отмечается, что вся надежда на преодоление коррупции в "Киевпастрансе" и посадку местных функционеров с Левченко и Кириллюком во главе - НАБУ и ДБР. И начать следует с последнего как главного организатора всех схем. Также стало известно, где проживает сам Левченко: в поселке Козин Обуховского района Киевской области, в коттеджном городке "Конча-Заспа Озерная" в охраняемом имении.

Въезд в коттеджный городок. Источник: соцсети

Напомним, что недавно появилось расследование в отношении вранья Виталия Кличко относительно завершения строительства Подольского моста, который строят 30 лет.

А не так давно в КГГА снова "отличились" тендером закупить алкоголь на 100 тысяч гривен.

Также Печерский райсуд столицы обязал возбудить уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Гордона, оскорбившего военного на Крещатике.