ЗМІ дізналися деталі справи про розкрадання коштів директором "Київпастрансу"
На фоні скандалів з підвищенням цін на транспорт, журналісти провели розслідування про діяльність керівництва "Київпастрансу". Їх та інших столичних чиновників ЗМІ підозрюють у розкраданні державних коштів.
Про це стало відомо завдяки розслідуванню "КП в Україні".
Що відомо про справу розкрадання коштів
За їхнім повідомленням, на тлі постійних замовних публікацій про необхідність підняти вартість проїзду в Києві до 30 грн, стало зрозуміло, що наразі комунальне підприємство "Київпастранс" "загрузло в корупції". Зокрема видання звинувачує заступника голови Павла Кирилюка, який "провертає схеми із закупівлями". Лише один нещодавній тендер за завищеними цінами дозволив вивести 23 млн. грн.
"Такі неймовірно скажені дивіденди дозволяють усім учасникам схеми — директору "Київпастрансу" Дмитру Левченку, голові профільного департаменту КМДА Руслану Кандибору та меру міста Віталію Кличку — вести ледь не розкішне життя", — йдеться у розслідуванні.
Життя чиновника краще за президентське
Зокрема, ЗМІ фіксують щонайменше два приміщення Левченка в елітних котеджних містечках під Києвом. А також три власні дорогі автомобілі, записані на підставних осіб (в тому числі на одного з водіїв "Київпастрансу") при тому, що в нього є службове авто, швидкісний катер (який пришвартований у вишгородському яхт-клубі "Оріяна") і пристрасть до цінних речей — Левченко частий гість у дорогих бутіках, як то Rolex. Ба більше, вказується, що він любить їздити за кордон, де тільки під час повномасштабної війни бував вісім разів.
При цьому, як повідомляється, у Левченка все схоплено в органах завдяки його зятю, екснардепу партії "УДАР" Роману Романюку — давньому соратнику Кличка.
Наголошується, що вся надія на подолання корупції в "Київпастрансі" та посадку тамтешніх функціонерів з Левченком та Кирилюком на чолі — на НАБУ та ДБР. І розпочати слід з останнього, як головного організатора всіх схем. Також стало відомо, де наразі проживає сам Левченко: в селищі Козин Обухівського району Київщини, у котеджному містечку "Конча-Заспа Озерна" в охороняємому маєтку.
Нагадаємо, що не так давно з'явилося розслідування щодо брехні Віталія Кличка стосовно завершення будівництва Подільського мосту, який будують 30 років.
А не так давно у КМДА знову "відзначилися" тендером закупити алкоголю на 100 тисяч гривень.
Також Печерський райсуд столиці зобов'язав порушити карну справу стосовно журналіста Дмитра Гордона, який образив військового на Хрещатику.
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