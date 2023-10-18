ЗМІ дізналися деталі справи про розкрадання коштів директором "Київпастрансу"

Директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко за кермом авто. Фото: соцмережі

На фоні скандалів з підвищенням цін на транспорт, журналісти провели розслідування про діяльність керівництва "Київпастрансу". Їх та інших столичних чиновників ЗМІ підозрюють у розкраданні державних коштів.

Про це стало відомо завдяки розслідуванню "КП в Україні".

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За їхнім повідомленням, на тлі постійних замовних публікацій про необхідність підняти вартість проїзду в Києві до 30 грн, стало зрозуміло, що наразі комунальне підприємство "Київпастранс" "загрузло в корупції". Зокрема видання звинувачує заступника голови Павла Кирилюка, який "провертає схеми із закупівлями". Лише один нещодавній тендер за завищеними цінами дозволив вивести 23 млн. грн.

Заступник голови "Київпастрансу" Павло Кирилюк. Джерело:

"Такі неймовірно скажені дивіденди дозволяють усім учасникам схеми — директору "Київпастрансу" Дмитру Левченку, голові профільного департаменту КМДА Руслану Кандибору та меру міста Віталію Кличку — вести ледь не розкішне життя", — йдеться у розслідуванні.

Життя чиновника краще за президентське

Зокрема, ЗМІ фіксують щонайменше два приміщення Левченка в елітних котеджних містечках під Києвом. А також три власні дорогі автомобілі, записані на підставних осіб (в тому числі на одного з водіїв "Київпастрансу") при тому, що в нього є службове авто, швидкісний катер (який пришвартований у вишгородському яхт-клубі "Оріяна") і пристрасть до цінних речей — Левченко частий гість у дорогих бутіках, як то Rolex. Ба більше, вказується, що він любить їздити за кордон, де тільки під час повномасштабної війни бував вісім разів.

Катер Левченка. Джерело: соцмережі

При цьому, як повідомляється, у Левченка все схоплено в органах завдяки його зятю, екснардепу партії "УДАР" Роману Романюку — давньому соратнику Кличка.

Наголошується, що вся надія на подолання корупції в "Київпастрансі" та посадку тамтешніх функціонерів з Левченком та Кирилюком на чолі — на НАБУ та ДБР. І розпочати слід з останнього, як головного організатора всіх схем. Також стало відомо, де наразі проживає сам Левченко: в селищі Козин Обухівського району Київщини, у котеджному містечку "Конча-Заспа Озерна" в охороняємому маєтку.

В'їзд в котеджне містечко. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що не так давно з'явилося розслідування щодо брехні Віталія Кличка стосовно завершення будівництва Подільського мосту, який будують 30 років.

А не так давно у КМДА знову "відзначилися" тендером закупити алкоголю на 100 тисяч гривень.

Також Печерський райсуд столиці зобов'язав порушити карну справу стосовно журналіста Дмитра Гордона, який образив військового на Хрещатику.