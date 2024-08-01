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Вновь завышенные цены — стало известно, кто выиграл тендер на восстановление корпуса "Охматдета"

1 августа 2024 18:05
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
"Охматдет" отстроят за 307 млн грн — расследование
Работница "Охматдета" возле поврежденного корпуса больницы. Фото: УНИАН
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Киевская детская больница "Охматдет" совместно с одноименным благотворительным фондом рассекретила победителя тендера на восстановление поврежденного корпуса больницы. Им стала фирма "Буд-технолоджи", которая будет ремонтировать здание за 307 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Охматдета" и портал "Наші гроші" в четверг, 1 августа.

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Как отметили расследователи, из всех 14 участников тендера это третье по дороговизне предложение, тогда как десять других компаний предлагали свои услуги от 42 до 286 млн грн.

В то же время журналисты выяснили, что на некоторые работы цена победителя была завышена вдвое против более дешевых предложений других участников. Также компания указала аренду строительной техники, которую нельзя использовать для монтажа фасадов выше второго этажа.

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Последствия удара по корпусу "Охматдета". Источник: УНИАН

Ситуация развернулась быстрее, когда в компании, которая строила сам поврежденный корпус, сообщили, что рабочие уже успели бесплатно выполнить ремонт операционных и других помещений с высоким уровнем стерильности. Журналисты предполагают, что объемы ремонта за деньги благотворителей могут быть завышены.

Кому принадлежит "Буд-технолоджи"

Заметим, что компания зарегистрирована в Запорожье и раньше в государственных тендерах она не участвовала. Ее владельцем и руководителем "Буд-Технолоджи" является Василий Кобызь, проживающий в селе Братское Запорожской области.

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Официальная информация о "Буд-Технолодже". Источник: ЕГР

По данным СМИ, ранее ее руководителем была Ольга Шаленна. Она является мамой Евгения Шаленного, давнего партнера IТ-предпринимателя Марка Марченко, которые с 2015 года развивали в Запорожье местную ячейку партии "Самопоміч" Андрея Садового. В 2017 году Марченко был арестован за фиктивные акты выполненных работ по строительству в Запорожье и Мелитополе на сумму 87 млн грн. Партия мэра Львова публично защищала бизнесмена, пожаловавшись на "давление на политическую силу".

В 2022 году оказалось, что у "Буд-Технолоджи" и компании Марченко, Sensar, есть земля в зеленом пригороде Львова, якобы для строительства реабилитационного центра для воинов АТО. Однако впоследствии стало известно, что всю площадь застройки должен был занять новый ТРЦ.

Реакция общественности

В то же время реакция общественности на такое заявление оказалась моментальной и резко негативной. Украинцы не стеснялись в высказываниях, обвинив чиновников в наживе на детской смерти, открыто им угрожая.

"Аргументы, пожалуйста, по выбору восстановителя! Потому что будет беда! Всем вам! На детях наживаетесь?"

"Вся Украина смахивала деньгами ради нашего общего будущего, а не ради новых авто для кучки вурдалаков. Мы требуем объяснений!"

"Передать проект карманной компании теперь называется конкурсом?"

охматдет восстановление
Скриншот комментариев под сообщением "Охматдета"

Ракетный удар по "Охматдету" — что известно

Напомним, что Россия ударила по "Охматдету" в Киеве 8 июля. На месте обстрела погибли два человека, пострадали 34 человека, среди которых также были дети. Всего в результате обстрела столицы погибли 33 человека, раненых насчитывалось 121.

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

В то же время Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления Охматдета. Средства будут направлены на восстановление работы больницы и подготовки к зиме. В свою очередь Литва тоже объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.

Киев ремонт коррупция взрыв деньги Украина строительство война в Украине Охматдет

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