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Знову завищені ціни — стало відомо, хто виграв тендер на відбудову корпусу "Охматдиту"

1 серпня 2024 18:05
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
"Охматдит" відбудують за 307 млн грн — розслідування
Працівниця "Охматдиту" біля пошкодженого корпусу лікарні. Фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Київська дитяча лікарня "Охматдит" спільно з однойменним благодійним фондом розсекретила переможця тендеру на відбудову пошкодженого корпусу лікарні. Ним стала фірма "Буд-технолоджі", яка ремонтуватиме будівлю за 307 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Охматдиту" та портал "Наші гроші" у четвер, 1 серпня.

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Як зауважили розслідувачі, з усіх 14 учасників тендеру, це третя за дорожнечею пропозиція, тоді як десять інших компаній пропонували свої послуги від 42 до 286 млн грн.

Водночас журналісти з'ясували, що на деякі роботи ціна переможця була завищена вдвічі, проти дешевших пропозицій інших учасників. Також компанія зазначила оренду будівельної техніки, яку не можна використовувати для монтажу фасадів вище другого поверху.

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Наслідки удару по корпусу "Охматдиту". Джерело: УНІАН

Ситуація розгорнулася швидше, коли в компанії, яка будувала сам пошкоджений корпус, повідомили, що її робітники вже встигли безплатно виконати ремонт операційних та інших приміщень з високим рівнем стерильності. Журналісти припускають, що обсяги ремонту за гроші благодійників можуть бути завищені.

Кому належить "Буд-технолоджі"

Зауважимо, що компанію зареєстровано у Запоріжжі і раніше у державних тендерах вона участі не брала. Її власником та керівником "Буд-Технолоджі" є Василь Кобизь, який проживає в селі Братське Запорізької області.

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Офіційна інформація про "Буд-Технолоджі". Джерело: ЄДР

За даними ЗМІ, раніше її керівником була Ольга Шаленна. Вона є мамою Євгена Шаленного, давнього партнера ІТ-підприємця Марка Марченка, які з 2015 року розвивали у Запоріжжі місцевий осередок партії "Самопоміч" Андрія Садового. У 2017 році Марченка заарештували за фіктивні акти виконаних робіт по будівництву в Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 млн грн. Партія мера Львова публічно захищала бізнесмена, поскаржившись на "тиск на політичну силу".

У 2022 році виявилось, що "Буд-Технолоджі" та компанія Марченка Sensar мають землю у зеленому передмісті Львова нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Проте згодом стало відомо, що всю площу забудови мав зайняти новий ТРЦ.

Реакція суспільності

Водночас реакція суспільності на таку заяву виявилася моментальною та різко негативною. Українці не соромилися у висловлюваннях, звинувативши чиновників в наживі на дитячій смерті, відкрито їм погрожуючи.

"Аргументи, будь ласка, щодо вибору відбудовника! Бо буде лихо! Усім вам! На дітях наживаєтесь?"

"Вся Україна скидалася грошима задля нашого спільного майбутнього, а не заради нових авто для купки вурдалаків. Ми вимагаємо пояснень!"

"Передати проєкт кишеньковій компанії відтепер називається конкурсом?"

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Скриншот коментарів під дописом "Охматдита"

Ракетний удар по "Охматдиту" — що відомо

Нагадаємо, що Росія вдарила по Охматдиту в Києві 8 липня. На місці обстрілу загинуло дві людини, постраждали 34, серед яких також були діти. Загалом внаслідок обстрілу столиці загинули 33 людини, поранених нараховувалося 121.

Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Водночас Німеччина виділить 10 мільйонів євро для відбудови Охматдиту. Кошти спрямують на відновлення роботи лікарні та підготовки до зими. Своєю чергою Литва теж оголосила про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні та закликала інші країни допомогти.

Київ ремонт корупція вибух гроші Україна будівництво війна в Україні Охматдит

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