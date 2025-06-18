Последствия обстрела Киева 17 июня — беспрецедентные масштабы разрушений

Последствия обстрела Киева 17 июня. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Более 200 единиц техники и сотни спасателей разбирали завалы, вызванные беспрецедентной российской атакой на Киев 17 июня. Известно, что всего пострадали в этот трагический для украинской столицы день 27 объектов.

Об этом сообщается в эфире Київський час, где гости студии обсуждали состояние укрытий в столице.

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В ночь на 17 июня в три утра Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. В Соломенском районе ракета влетела в жилую 9-этажку — обвалился целый подъезд дома, в котором находились люди.

По последним данным, только в Соломенском районе погибло 23 человека. По всему Киеву — по меньшей мере 27 погибших, еще 134 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди разрушенных зданий — школы, больницы, дома, критическая инфраструктура.

Утром на месте происшествия глава КГВА Тимур Ткаченко в комментарии для Новини.LIVE сообщал, что пострадавшие могут обращаться за помощью во все районные администрации в Киеве.

Также он акцентировал, что рядом с этими домами существует проблема с укрытиями, как и по всему Киеву. Рядом есть подземный переход, где обычно прячутся люди.

"Сейчас проблема с укрытиями до сих пор существует, это старый жилой фонд, поэтому они не были предусмотрены ранее", — добавил он.

Как мы сообщали ранее, во время массированной воздушной атаки в ночь на 17 июня в жилой дом в Киеве попала российская крылатая ракета типа Х-101.

Также мы писали, что пес Ричард спас своего 14-летнего хозяина во время массированного обстрела Киева 17 июня. Об этом в соцсетях сообщила бабушка подростка.