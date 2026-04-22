Стрельба в Киеве: патрульных выпустили под залог более 266 тыс. грн

Анна Дудина в зале суда. Фото: кадр из видео

По делу о стрельбе в Голосеевском районе Киева двум патрульным, которых подозревают в служебной халатности, внесли залог. Речь идет о правоохранителях, которые, по данным следствия, покинули место происшествия во время нападения.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Новини.LIVE.

За патрульных внесли залоги

Как стало известно, за обоих полицейских — Михаила Дробницкого и Анну Дудину — внесли залоги в размере 266 тысяч гривен.

Накануне, 21 апреля, Печерский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 266 240 гривен для каждого. Адвокат подозреваемых Михаил Баховский сообщал, что сторона защиты готовит апелляции и собирает средства.

Что известно о стрельбе в Киеве

Инцидент произошел 18 апреля в Голосеевском районе столицы. Вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим, после чего ворвался в супермаркет и захватил заложников.

Нападавшего ликвидировали во время штурма — он отказался вести переговоры с правоохранителями и открыл по ним огонь. Событие квалифицировали как теракт.

В результате стрельбы погибли семь человек, еще 14 получили ранения, среди них — ребенок. Сначала сообщалось о шести погибших, однако впоследствии один из раненых скончался в больнице.

После обнародования видео, на котором двое полицейских покидают место происшествия во время стрельбы, министр внутренних дел Игорь Клименко поручил провести служебное расследование. Обоих правоохранителей отстранили от исполнения обязанностей.

Кроме того, начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после инцидента.

Сейчас двум патрульным сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.