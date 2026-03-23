Теракт в Бучі: підозрюваний заявив, що його шантажували вбивством матері

Правоохоронці на місці теракту. Фото: Нацполіція

Підозрюваний у теракті в Бучі Київської області розповів, що російські спецслужби шантажували його вбивством матерів. Там стверджували, що ведуть спостереження за нею з дрона. Юнака завербували через комп'ютерну гру.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

Підозрюваний у теракті заявив про шантаж

Як відомо, правоохоронці затримали виконавця злочину через декілька годин після інциденту. Підозрюваним виявився 21-річний юнак. Він розповів, що познайомився з невідомим через комп'ютерну гру.

Через деякий час новий знайомий почав шантажувати хлопця, стверджуючи, що веде спостереження за його матір'ю з дрона, та вимагав закласти вибухівку, щоб вона залишилася живою.

Відомо, що внаслідок двох вибухів поблизу житлового будинку в Бучі постраждали двоє поліцейських. Їхньому життю нічого не загрожує.

Що відомо про вибухи в Бучі 23 березня

Правоохоронці розповіли, що вибуховий пристрій в Бучі був начинений болтами та гайками. За їхніми даними, другий підрив, імовірно, був розрахований на те, щоб вбити правоохоронців і людей, які опинилися б на місці після першого інциденту.

Водночас поліцейським у Бучі допоміг теракт у Львові. Начальник карного розшуку Київської області Андрій Кравчук заявив, що правоохоронці знали як діяти, тому вдалося уникнути жертв.

Місцеві мешканці розповіли, що теракт трапився близько 05:00-06:00. Вони прокинулися від сильного вибуху і зрозуміли, що це не промислова історія.