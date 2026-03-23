Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Теракт в Бучі: підозрюваний заявив, що його шантажували вбивством матері

Теракт в Бучі: підозрюваний заявив, що його шантажували вбивством матері

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 14:35
Теракт в Бучі: підозрюваний заявив, що його шантажували вбивством матері
Правоохоронці на місці теракту. Фото: Нацполіція

Підозрюваний у теракті в Бучі Київської області розповів, що російські спецслужби шантажували його вбивством матерів. Там стверджували, що ведуть спостереження за нею з дрона. Юнака завербували через комп'ютерну гру. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

Підозрюваний у теракті заявив про шантаж

Як відомо, правоохоронці затримали виконавця злочину через декілька годин після інциденту. Підозрюваним виявився 21-річний юнак. Він розповів, що познайомився з невідомим через комп'ютерну гру.

Через деякий час новий знайомий почав шантажувати хлопця, стверджуючи, що веде спостереження за його матір'ю з дрона, та вимагав закласти вибухівку, щоб вона залишилася живою. 

Відомо, що внаслідок двох вибухів поблизу житлового будинку в Бучі постраждали двоє поліцейських. Їхньому життю нічого не загрожує.

Що відомо про вибухи в Бучі 23 березня

Правоохоронці розповіли, що вибуховий пристрій в Бучі був начинений болтами та гайками. За їхніми даними, другий підрив, імовірно, був розрахований на те, щоб вбити правоохоронців і людей, які опинилися б на місці після першого інциденту.  

Водночас поліцейським у Бучі допоміг теракт у Львові. Начальник карного розшуку Київської області Андрій Кравчук заявив, що правоохоронці знали як діяти, тому вдалося уникнути жертв. 

Місцеві мешканці розповіли, що теракт трапився близько 05:00-06:00. Вони прокинулися від сильного вибуху і зрозуміли, що це не промислова історія. 

теракт вибух Київська область Буча
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації