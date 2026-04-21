Патрульна у суді пояснила, як почався теракт у Києві

Термінова новина

Патрульна Ганна Дудіна розповіла, як почався теракт у Києві 18 квітня. За її словами, до поліції о 16:29 надійшов виклик про хуліганство. Заявницею була мати хлопчика Олеся Арбузова, яка повідомила, що сусід погрожує предметом схожим на зброю.

Про це Ганна Дудіна розповіла під час судового засідання, яке у прямому ефірі транслює Новини.LIVE.

Стрільба в Голосіївському районі Києва 18 квітня

Новина доповнюється...