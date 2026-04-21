Патрульна на суді заявила про нестачу особового складу понад 60%

Ганна Дудіна. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Поліцейська Ганна Дудіна під час судового засідання розповіла, що у патрульній поліції Києва наразі нестача особового складу понад 60%. Крім того, вона повідомила, що не входить до складу патруля ще з 2019 року, натомість працює в апараті.

Про це Ганна Дудіна розповіла під час судового засідання, яке транслювало Новини.LIVE.

Патрульна поліція Києва

"Я не виконую завдання патрульного поліцейського роти з 19-го року", — наголосила Дудіна.

Однак на виклик у Голосіївський район 18 квітня вона потрапила, оскільки була на підсиленні. Правоохоронці забезпечували поминальні дні.

"Зараз в патрульній поліції місто Києва нестача особового складу більше 60%. І нам, поліцейським, які працюють в апараті, забезпечують діяльність, кадрове забезпечення, аналітичне забезпечення, доводиться виходити на лінію. Майже кожен патрульний поліцейський інспектор відділу виходить зараз на лінію", — розповіла Дудіна.

Читайте також:

Поліцейська зазначила, що інспектор роти та інспектор відділу — це різні люди.

Дії поліцейських під час стрілянини

Як писали Новини.LIVE, у мережі зʼявилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських втекли під час стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня. Згодом начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку.

А нардепка Юлія Яцик повідомила, що буде ініціювати звільнення глави МВС Ігоря Клименка та голови Нацполіції Івана Вигівського через дії поліцейських під час теракту.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що у поліції потрібно переглянути протоколи реагування, правила підготовки та застосування зброї правоохоронцями.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що двоє поліцейських отримали підозру за свої дії під час теракту 18 квітня. Клименко назвав це "великим соромом". За його словами, поліцейські виявилися психологічно не готовими до реальної стрілянини.

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи Ганні Дудіній та Михайлу Дробницькому. Йдеться про тримання під варту із можливістю внесення застави 266 тисяч грн.