Стрілянина в Києві: у лікарнях залишаються вісім поранених

Правоохоронці на місці стрілянини в Києві 18 квітня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві в лікарнях залишаються вісім поранених, які постраждали внаслідок стрілянини в Голосіївському районі 18 квітня. Серед них є одна дитина, яка наразі перебуває в стабільному стані середньої тяжкості. Лікарі надають пораненим усю необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у неділю, 19 квітня, передає Новини.LIVE.

Поранені внаслідок стрілянини в Києві

Кличко зазначив, що серед дорослих один постраждалий перебуває у вкрай важкому стані. За його словами, ще троє в тяжкому, а інші троє — в стані середньої тяжкості.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Стрілянина в Києві — деталі трагедії

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва, 18 квітня у Голосіївському районі сталася стрілянина по людях. Згодом стало відомо, що нападник вбив та поранив декількох людей, серед яких дитина. Крім того, він забарикадувався у супермаркеті та тримав заручників.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці намагалися вийти на контакт зі зловмисником та проводили переговори, які тривали близько 40 хвилин, але стрілець ігнорував. Було ухвалено рішення про ліквідацію нападника. Ним виявився чоловік 1968 року народження.

А мешканка будинку у Голосіївському районі розповіла, що знає про нападника, який був її сусідом. За її словами, він проживав один, а квартиру придбав близько десяти років тому. Зловмисник вбив шістьох людей.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що стрілець був родом з Росії та упродовж тривалого часу проживав у Донецькій області. Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці. Прокуратура кваліфікувала трагедію як терористичний акт, який призвів до загибелі людей.

А сьогодні Клименко ініціював службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту. Доручення він дав очільнику Нацполіції Івану Вигівському.