Головна Київ У поліції розповіли, як теракт у Львові допоміг діяти у Бучі

У поліції розповіли, як теракт у Львові допоміг діяти у Бучі

Дата публікації: 23 березня 2026 13:12
У поліції розповіли, як теракт у Львові допоміг діяти у Бучі
Наслідки теракту у Бучі. Фото: Нацполіція

Після теракту у Львові, який трапився наприкінці лютого, правоохоронці змінили алгоритм дій. Вони знали як діяти після вибухів у Бучі 23 березня і це допомогло запобігти жертвам. У поліції прогнозували, що може бути повторний вибух на місці скоєння злочину.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив начальник карного розшуку Київської області Андрій Кравчук на місці інциденту.

Кравчук розповів, що є конкретний алгоритм дій щодо скоєння терористичних актів. І коли правоохоронці приїжджають на місце події, вони мають його притримуватися. 

"По-перше, це перекриття місця скоєння злочину, попередження місцевого населення про те, що може бути повторний вибух на місці скоєння злочину", — зазначив начальник карного розшуку Київської області.

За його словами, це показує практика, яка була у Львові. Тому, усі співробітники поінформовані, як треба діяти під час скоєння терористичного акту. Андрій Кравчук наголосив, що саме тому вдалося уникнути жертв серед місцевого населення. 

Теракт у Бучі — що відомо

Поблизу багатоквартирного житлового будинку у Бучі 23 березня пролунали потужні вибухи. Як відомо, вибухнули два невідомі предмети, внаслідок чого поранення дістали двоє правоохоронців. В поліції дану подію уже назвали терактом.

Незадовго поліція затримала підозрюваного у вибухах в Бучі. Зловмисник діяв за вказівками російських спецслужб. Ним виявився 21-річний місцевий житель. За даними правоохоронців, Росія завербувала юнака через комп'ютерну гру. За виконання завдання йому обіцяли 25 тисяч гривень.

Зазначається, що другий вибух був розрахований на те, щоб вбити правоохоронців і людей, які опинилися б на місці після першого інциденту. Відомо, що вибуховий пристрій був начинений болтами та гайками. Робота на місці ще триває. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
