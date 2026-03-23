В полиции рассказали, как теракт во Львове помог действовать в Буче

Последствия теракта в Буче. Фото: Нацполиция

После теракта во Львове, который случился в конце февраля, правоохранители изменили алгоритм действий. Они знали как действовать после взрывов в Буче 23 марта и это помогло предотвратить жертвы. В полиции прогнозировали, что может быть повторный взрыв на месте совершения преступления.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил начальник уголовного розыска Киевской области Андрей Кравчук на месте инцидента.

Реклама

Теракт во Львове помог действиям полиции в Буче

Кравчук рассказал, что есть конкретный алгоритм действий по совершению террористических актов. И когда правоохранители приезжают на место происшествия, они должны его придерживаться.

Реклама

"Во-первых, это перекрытие места совершения преступления, предупреждение местного населения о том, что может быть повторный взрыв на месте совершения преступления", — отметил начальник уголовного розыска Киевской области.

По его словам, это показывает практика, которая была во Львове. Поэтому, все сотрудники проинформированы, как надо действовать во время совершения террористического акта. Андрей Кравчук отметил, что именно поэтому удалось избежать жертв среди местного населения.

Реклама

Теракт в Буче — что известно

Вблизи многоквартирного жилого дома в Буче 23 марта прогремели мощные взрывы. Как известно, взорвались два неизвестных предмета, в результате чего ранения получили двое правоохранителей. В полиции данное событие уже назвали терактом.

Незадолго полиция задержала подозреваемого во взрывах в Буче. Злоумышленник действовал по указаниям российских спецслужб. Им оказался 21-летний местный житель. По данным правоохранителей, Россия завербовала юношу через компьютерную игру. За выполнение задания ему обещали 25 тысяч гривен.

Реклама

Отмечается, что второй взрыв был рассчитан на то, чтобы убить правоохранителей и людей, которые оказались бы на месте после первого инцидента. Известно, что взрывное устройство было начинено болтами и гайками. Работа на месте еще продолжается.