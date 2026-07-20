У Соломʼянському районі Києва продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу

Ліквідація наслідків російського обстрілу в Соломʼянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Соломʼянському районі Києва другий день продовжується ліквідація наслідків російського обстрілу, який стався у ніч проти 19 липня. На місці працюють комунальні служби та важка техніка. Територію очищають від уламків та наслідків атаки. Крім того, працює волонтерський штаб.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Ліквідація наслідків російського обстрілу в Соломʼянському районі Києва

Внаслідок російської атаки понівечені фасади, вибиті вікна та спалені автомобілі. А військовий Андріан розповів, як рятував людей після удару. За його словами, він одразу взяв бронежилет, каску та пішов допомагати. Квартира військовослужбовця на першому поверсі опинилася поруч із місцем влучання. Після вибуху він викликав рятувальників та медиків.

"Ми сиділи, тобто ніякого звуку не було, ми просто відчули дуже сильний вибух, посипалася штукатурка, двері в тамбурі замикані просто відкрилися", — розповів Андріан.

Пошкодження в Соломʼянському районі Києва внаслідок російського обстрілу 19 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Ліквідація наслідків російського обстрілу Соломʼянського району Києва. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Хлопець надав першу медичну допомогу двом сусідам до приїзду бригад швидкої. За його словами, загалом у будинку постраждали троє людей — усі відбулися легкими травмами.

Штаб на місці російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Ліквідація наслідків обстрілу Соломʼянського району. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

"Одразу почав викликати ДСНС та швидку. Потім взяв свій бронежилет, каску і пішов допомагати медикам та волонтерам в евакуації", — каже Андріан.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 19 липня Росія масовано атакувала Київ. Зокрема, під ударом противника опинився Лукʼянівський район, де пошкоджено станцію метро, підземний перехід та ринок.

Внаслідок російського обстрілу в Києві поранення отримали 17 людей. Крім того, загинула 89-річна жінка.

Також відомо про удар Росії по одному із найбільших логістичних комплексів України, який знаходиться у Київській області. Йдеться про головний розподільчий центр компанії AMTEL.