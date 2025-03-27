Как Комарницкий пересек границу — детали с допроса

Депутат Денис Комарницкий. Фото: DR

Побег Дениса Комарницкого за границу из Украины, где его разыскивало НАБУ по делу о хищении столичной земли, стал возможным благодаря слаженной операции с участием не менее семи человек, связанных с правоохранительными структурами. Ключевые детали этой операции стали известны из допроса Юрия Довгаленко, который помогал подозреваемому бежать.

Об этом стало известно из расследования журналиста "Украинской правды" Михаил Ткача.

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По показаниям Довгаленко, которые он дал СБУ, Комарницкий связался с ним через мессенджер Signal еще 10 февраля 2025 года, попросив помощи с выездом в западную Украину. Он отметил срочность из-за риска быть объявленным в розыск. Однако на тот момент Комарницкого уже разыскивало НАБУ, поэтому для перевозки была придумана специальная схема.

В ночь с 10 на 11 февраля в частном секторе на Осокорках Довгаленко встретился со своими тремя знакомыми, которые имели удостоверения внештатных работников СБУ. Вместе они отправились в село Рославичи по Новообуховской трассе, где Дениса Комарницкого сопровождали два внедорожника Toyota Land Cruiser с номерами прикрытия. Впереди ехал еще один автомобиль — замаскированный бус с табличкой "200", который обычно используется для транспортировки погибших военных. Данный бус должен был проверять маршрут на наличие блокпостов и сообщать об опасности.

Замаскированный бус. Фото: скриншот

В 8 утра кортеж отправился в направлении Хуста. По словам Довгаленко, Комарницкий постоянно переписывался, не разговаривая вслух. Во время остановки на АЗС вблизи Хуста к ним присоединился сотрудник Управления стратегических расследований Нацполиции Закарпатья на Toyota Camry. Именно он должен был координировать следующий этап побега.

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В этот же день Комарницкий заплатил 10 тысяч долларов за организацию незаконного пересечения границы. Эти деньги он передал офицеру УСР Виталию Безкровному, который позже на допросе сообщил, что ему помогал Василий Лемак — человек с "каналом" переправки лиц. Безкровный также подтвердил, что контакты были налажены через посредника — Дмитрия Никитина.

Денис Комарницкий требовал элитных бытовых условий во время побега

В процессе путешествия Комарницкий выражал недовольство бытовыми условиями. Ему не понравился гостевой дом в селе Колочава, потому что там, мол, "воняет и нет интернета". Впоследствии он возмутился из-за качества гамбургеров, купленных на заправке. Около часа ночи он жаловался, что вынужден ночевать в машине, назвав отель "бомжацким".

В конце концов, после нескольких дней передвижения по Закарпатью и ночевки в разных локациях, 16 февраля Комарницкий уже оказался в Румынии. Он обратился в местную полицию с просьбой об убежище. Местные правоохранители изъяли у него телефон и зафиксировали IMEI-код, благодаря которому украинские следователи смогли установить все телефоны, которые находились рядом с Комарницким в течение его побега.

По данным "Украинской правды", СБУ начала расследование после выхода публикации 20 марта. Лица, которые помогли Комарницкому сбежать, уже установлены. Материалы дела не обнародованы, однако журналисты убеждены, что эта информация имеет значительный общественный резонанс.

Напомним, журналисты Bihus.Info обнародовали расследование о схеме хищения земель в Киеве, которую организовал и возглавил депутат Денис Комарницкий.

Впоследствии стало известно, что Денис Комарницкий смог сбежать из Украины.

Однако журналисты "Украинской правды" нашли Комарницкого в Вене.