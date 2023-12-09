Архитектор рассказал, какая следующая станция столичного метро под угрозой
Последующая катастрофа в столичном метро может произойти на станции Контрактовая площадь. В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.
Об этом рассказал архитектор Анатолий Фролов в эфире КИЇВ24.
Катастрофа в метро Киева
"На Контрактовой площади произойдет следующая техногенная катастрофа, которую архитекторы и ученые уже предполагали. Мы об этом говорили Кличко и он сказал, что позволит стать модераторами и закончить эту станцию. Это следующая авария, которая будет в Киеве", — сказал он.
Напомним, что в киевском метрополитене с 9 декабря анонсировали приостановку движения поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.
Однако станции пришлось закрыть уже 8 декабря — между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" произошла разгерметизация тоннеля, соответственно вода начала затапливать колеи.
Поэтому временно пришлось изменить организацию дорожного движения на площади Лыбедской.
Кроме того, Подольская окружная прокуратура Киева приступила к досудебному расследованию по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена.
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