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Архитектор рассказал, какая следующая станция столичного метро под угрозой

9 декабря 2023 14:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Архитектор рассказал, какая следующая станция столичного метро под угрозой
Станция метро "Контрактовая площадь". Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Последующая катастрофа в столичном метро может произойти на станции Контрактовая площадь. В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.

Об этом рассказал архитектор Анатолий Фролов в эфире КИЇВ24.

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"На Контрактовой площади произойдет следующая техногенная катастрофа, которую архитекторы и ученые уже предполагали. Мы об этом говорили Кличко и он сказал, что позволит стать модераторами и закончить эту станцию. Это следующая авария, которая будет в Киеве", — сказал он.

Напомним, что в киевском метрополитене с 9 декабря анонсировали приостановку движения поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

Однако станции пришлось закрыть уже 8 декабря — между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" произошла разгерметизация тоннеля, соответственно вода начала затапливать колеи.

Поэтому временно пришлось изменить организацию дорожного движения на площади Лыбедской.

Кроме того, Подольская окружная прокуратура Киева приступила к досудебному расследованию по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена.

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