Блекаут у Києві - яка ситуація із світлом, водою, теплом

Російські війська й надалі намагаються паралізувати життєво важливу інфраструктуру та залишити Київ без світла. Останні удари призвели до різкого загострення ситуації в регіоні столиці, де обставини наблизилися до надзвичайних.

Проблема із світлом у столиці

У Міністерстві енергетики України заявили, що наразі неможливо спрогнозувати терміни відновлення електропостачання у Києві. Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, найскладніша ситуація залишається саме у столичному регіоні через наслідки масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

За словами Колісника, у ніч та вранці на 13 січня Київ зазнав значних пошкоджень енергооб’єктів, через що раніше оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють. Натомість у місті та низці інших регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії.

У Міненерго пояснили, що ситуація в енергосистемі залишається складною не лише через постійні ворожі удари, а й через холодну погоду, яка додатково навантажує систему. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Водопостачання на Київщині

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про відновлення водопостачання в Ірпені та наголосила на необхідності посилення енергетичної безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас через відсутність електроенергії мешканці Ірпінської та Гостомельської територіальних громад наразі отримують воду за тимчасовим графіком — з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:30, передає Ірпіньводоканал.

Крім того, прем’єр-міністр доручила віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі спільно з головами обласних військових адміністрацій терміново подати до Кабінету Міністрів інформацію про додаткові потреби всіх об’єктів критичної інфраструктури у джерелах резервного живлення.

Київські супермаркети зачиняються через блекаути

У Києві через тривалу відсутність електроенергії після російських ударів почали зачинятися супермаркети, повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет. Окремі торговельні мережі вже оголосили про призупинення роботи своїх магазинів.

Зокрема у Деснянському районі столиці припинив роботу супермаркет Novus. Причиною стала нестача електроенергії та неможливість постійно забезпечувати роботу магазину за допомогою дизельних генераторів.

У Києві налічується 12 супермаркетів цієї мережі, однак частина з них також вимушено зупиняє роботу з аналогічних причин. Коли саме торговельні заклади зможуть повністю відновити роботу, наразі невідомо.

Ускладнення руху транспорта у Києві

У вівторок тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі столиці. На окремих напрямках організовано роботу автобусів, які дублюватимуть відповідні маршрути.

Автобусне сполучення організовано за тролейбусними маршрутами в різних районах Києва. Зокрема, вони забезпечують:

зв’язок із центром і вокзалами (№ 3-ТР — "Залізничний масив — Палац спорту");

сполучення зі станціями метро ("Вул. Смілянська — ст. м. "Площа Українських Героїв", № 45-ТР — "Ст. м. "Виставковий центр" — ст. м. "Васильківська");

магістральні та міжрайонні (№ 6-ТР — "Мінський масив — Майдан Незалежності", № 1-Т — "Михайлівська Борщагівка — ст. "Старовокзальна").

Чи вистачає киянам пального

Ситуація з пальним на автозаправних станціях Києва залишається стабільною. Попри поширення чуток у соціальних мережах, у столиці не спостерігається ані ажіотажу, ані значних черг. Заправки в місті та на виїздах з нього працюють у звичному режимі, а реалізація пального відбувається без обмежень.

Водночас у передмісті Києва ситуація дещо інша. В Ірпені та Бучі попит на пальне помітно зріс. Місцеві жителі масово купують бензин і дизель для забезпечення роботи генераторів, що пов’язано з тривалими відключеннями електроенергії в цих населених пунктах.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський назвав наслідки ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру з боку Росії.

А премʼєрка Юлія Свириденко також заявляла, що наразі влада наразі активно працює над відновленням повноцінного енергозабезпечення України.