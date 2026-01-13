Блэкаут в Киеве - какая ситуация со светом, водой, теплом

Блэкаут в Киеве. Фото: Суспільне

Российские войска и в дальнейшем пытаются парализовать жизненно важную инфраструктуру и оставить Киев без света. Последние удары привели к резкому обострению ситуации в регионе столицы, где обстоятельства приблизились к чрезвычайным.

Проблема со светом в столице

В Министерстве энергетики Украины заявили, что пока невозможно спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения в Киеве. Как сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, самая сложная ситуация остается именно в столичном регионе из-за последствий массированных атак России на энергетическую инфраструктуру.

По словам Колесника, в ночь и утром на 13 января Киев получил значительные повреждения энергообъектов, из-за чего ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют. Зато в городе и ряде других регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

В Минэнерго объяснили, что ситуация в энергосистеме остается сложной не только из-за постоянных вражеских ударов, но и из-за холодной погоды, которая дополнительно нагружает систему. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Водоснабжение на Киевщине

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о восстановлении водоснабжения в Ирпене и подчеркнула необходимость усиления энергетической безопасности объектов критической инфраструктуры.

В то же время из-за отсутствия электроэнергии жители Ирпенской и Гостомельской территориальных общин пока получают воду по временному графику — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:30, передает Ирпеньводоканал.

Кроме того, премьер-министр поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе совместно с председателями областных военных администраций срочно подать в Кабинет Министров информацию о дополнительных потребностях всех объектов критической инфраструктуры в источниках резервного питания.

Киевские супермаркеты закрываются из-за блэкаутов

В Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии после российских ударов начали закрываться супермаркеты, сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет. Отдельные торговые сети уже объявили о приостановке работы своих магазинов.

В частности в Деснянском районе столицы прекратил работу супермаркет Novus. Причиной стала нехватка электроэнергии и невозможность постоянно обеспечивать работу магазина с помощью дизельных генераторов.

В Киеве насчитывается 12 супермаркетов этой сети, однако часть из них также вынужденно останавливает работу по аналогичным причинам. Когда именно торговые заведения смогут полностью возобновить работу, пока неизвестно.

Осложнения движения транспорта в Киеве

Во вторник временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу столицы. На отдельных направлениях организована работа автобусов, которые будут дублировать соответствующие маршруты.

Автобусное сообщение организовано по троллейбусным маршрутам в разных районах Киева. В частности, они обеспечивают:

связь с центром и вокзалами (№ 3-ТР — "Железнодорожный массив — Дворец спорта");

сообщение со станциями метро ("Ул. Смелянская — ст. м. "Площадь Украинских Героев", № 45-ТР — "Ст. м. "Выставочный центр" — ст. м. "Васильковская");

магистральные и межрайонные (№ 6-ТР — "Минский массив — Майдан Независимости", № 1-Т — "Михайловская Борщаговка — ст. "Старовокзальная").

Хватает ли киевлянам горючего

Ситуация с топливом на автозаправочных станциях Киева остается стабильной. Несмотря на распространение слухов в социальных сетях, в столице не наблюдается ни ажиотажа, ни значительных очередей. Заправки в городе и на выездах из него работают в обычном режиме, а реализация топлива происходит без ограничений.

В то же время в пригороде Киева ситуация несколько иная. В Ирпене и Буче спрос на топливо заметно вырос. Местные жители массово покупают бензин и дизель для обеспечения работы генераторов, что связано с длительными отключениями электроэнергии в этих населенных пунктах.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал последствия вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру со стороны России.

А премьер Юлия Свириденко также заявляла, что сейчас власть сейчас активно работает над восстановлением полноценного энергообеспечения Украины.