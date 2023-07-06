ДБР перевіряє конвой щодо передачі вибухівки Гуменюку, — суддя

Суддя-спікер Шевченківського суду Ірина Фролова. Фото: Facebook-сторінка Шевченківського суду

Державне бюро розслідувань зайнялося справою Ігоря Гуменюка, який влаштував вибух у Шевченківському суді Києва. Зокрема, розслідування торкнеться дій конвою щодо отримання Гуменюком вибухівки.

Про це суддя-спікер Шевченківського районного суду Києва Ірина Фролова заявила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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ДБР зайнялося конвоєм

За словами Ірини Фролової, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у справі про вибух у Шевченківському районному суді Києва.

Зокрема, слідчих ДБР зацікавили дії конвою у ситуації із передачею вибухівки Ігорю Гуменюку.

Коли будуть результати

"Триває досудове розслідування, ДБР займається цим фактом розслідування", — підкреслила Ірина Фролова.

За словами судді-спікера Шевченківського райсуду Києва, результати будуть згодом, коли про це можна буде повідомити.

Нагадаємо, що 5 липня у Києві прогримів вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент відразу відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці. Повідомлялося, що Ігор Гуменюк, якого доставили на судове засідання, підірвав невідомий пристрій. На місце події відразу приїхали всі необхідні рятувальні служби.

Після цього адвокат Гуменюка, який влаштував вибух у столичному суді, прокоментував подію. За його словами, він дізнався про інцидент тоді, коли засідання вже завершилося.

Згодом стало відомо, що Ігор Гуменюк підірвав сам себе.

Новини.LIVE писали про те, що відомо про Ігоря Гуменюка, якого звинуватили у здійсненні теракту 31 серпня 2015 року біля будівлі Верховної Ради.