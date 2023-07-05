Вибухи у Шевченківському суді: Нацгвардія почала службове розслідування

Поліція біля Шевченківського суду. Фото: скриншот

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив Нацгвардії розслідувати подію у будівлі Шевченківського суду. Розслідування всебічно має показати всі обставини подій.

Про це повідомляє МВС.

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Розслідування події

"За вказівкою міністра внутрішніх справ у Національній гвардії розпочато службове розслідування за фактом подій, що трапились у Шевченківському суді", — йдеться у повідомленні.

У МВС уточнили, що розслідування розпочато для комплексного та неупередженого аналізу всіх подій, що відбулися, та правильності дій варти НГУ, відповідального за супровід обвинуваченого до суду.

Повідомлення МВС. Фото: скриншот

Що відомо про вибух у Києві

У середу, 5 липня, у Києві прогримів вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент одразу відреагували міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці. Повідомлялося, що доставлений на судове засідання чоловік підірвав невідомий пристрій. На місце події одразу приїхали усі необхідні рятувальні служби.

Після цього адвокат чоловіка, який вчинив вибух у столичному суді, прокоментував подію. За його словами, він дізнався про інцидент тоді, коли засідання завершилося.

Пізніше з'явилася інформація про постраждалих від вибуху.

Додамо, що на місце події одразу приїхали всі необхідні служби, які оточили будівлю суду. У мережі оприлюднили фото та відео.

Нагадаємо, що правоохоронці поки не знають, як підсудний Ігор Гуменюк зміг пронести до приміщення суду вибухівку. Відповідь на це запитання має дати слідство.

Відомо, що чоловік, який підірвав у приміщенні вибухівку, загинув на місці.