ДБР проверяет конвой относительно передачи взрывчатки Гуменюку, — судья

Судья-спикер Шевченковского суда Ирина Фролова. Фото: Facebook-страница Шевченковского суда

Государственное бюро расследований занялось делом Игоря Гуменюка, устроившего взрыв в Шевченковском суде Киева. В частности, расследование коснется действий конвоя относительно получения Гуменюком взрывчатки.

Об этом судья-спикер Шевченковского районного суда Киева Ирина Фролова заявила в эфире национального телемарафона единых новостей.

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ДБР занялось конвоем

По словам Ирины Фроловой, Государственное бюро расследований приступило к досудебному расследованию по делу о взрыве в Шевченковском районном суде Киева.

В частности, следователей ДБР заинтересовали действия конвоя в ситуации с передачей взрывчатки Игорю Гуменюку.

Когда будут результаты

"Продолжается досудебное расследование, ДБР занимается этим фактом расследования", — подчеркнула Ирина Фролова.

По словам судьи-спикера Шевченковского райсуда Киева, результаты будут позже, когда об этом можно будет сообщить.

Напомним, что 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание Игорь Гуменюк взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.

После этого адвокат Гуменюка, устроивший взрыв в столичном суде, прокомментировал произошедшее. По его словам, он узнал об инциденте тогда, когда заседание уже завершилось.

Впоследствии стало известно, что Игорь Гуменюк подорвал себя.

Новини.LIVE писали о том, что известно об Игоре Гуменюке, которого обвинили в совершении теракта 31 августа 2015 года у здания Верховной Рады.