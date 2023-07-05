Двери в туалет за 23 тыс. грн: депутат Киевсовета рассказал о проверке укрытий

Вход к укрытия в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Скандал с дорогостоящим оснащением столичных укрытий не утихает и набирает новые обороты каждый день. Следовательно, в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цена в размере 400%.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец.

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По словам депутата, в укрытие Соломенского района закупили 1660 скамеек по двойной цене.

"Пока наша Временная Контрольная комиссия послушно ждет официальных документов от районных администраций мы продолжили практику внезапных выездных проверок укрытий. На этот раз нам стало интересно посмотреть на закупленные по двойной цене 1660 лавочек в укрытие Соломенского района. Чтобы не быть голословными ему задача о цене на аналогичную по тендерным требованиям параметрам. Если коротко, — разница в цене где-то 900 тысяч грн сверху. Наценка 62.5%" , — заявил Емец.

В Киеве прошла проверка столичных укрытий. Фото: Леонид Емец

Дверные коробки в туалет за 120 тысяч гривен

В процессе осмотра также были исследованы и ремонты укрытий за бюджетные средства. Отмечается, что были закуплены дверные коробки у бомбоубежища по 600 долларов за штуку.

"В договоре на ремонт мы видим дверные коробки на 120 тысяч грн. Интересуемся, а где же они? А вот они — 5 шт. Убогие и простые, как кусок сосны, какими они и являются. В туалет. В подвале. По 600 долларов штука ! Далее по стандартной процедуре находим производителя и ставим ему заявленные в договоре параметры. Получаем счет — 25 800 за все 5, а не за каждую", — пишет депутат.

После проверки стало известно о 400 процентах навара на дверных коробках.

В Киеве прошла проверка столичных укрытий. Фото: Леонид Емец

В Киеве прошла проверка столичных укрытий. Фото: Леонид Емец

В Киеве прошла проверка столичных укрытий. Фото: Леонид Емец

В Киеве прошла проверка столичных укрытий. Фото: Леонид Емец

В Киеве прошла проверка столичных укрытий. Фото: Леонид Емец

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве управление образования Днепровской РГА приобрела рации для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.

Добавим, что Днепровская райадминистрация расторгла договор по закупке детских игрушек у бомбоубежища.

Скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.