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Главная Киев Экс-начальник ТЦК помог сбежать руководителю метро Киева — детали

Экс-начальник ТЦК помог сбежать руководителю метро Киева — детали

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Дата публикации 30 июля 2025 10:47
В Киеве экс-начальника ТЦК подозревают в помощи Виктору Брагинскому
Задержанный фигурант и работник полиции. Фото: Нацполиция

В Киеве объявили подозрение бывшему руководителю территориального центра комплектования. Известно, что он помог сбежать из Украины экс-руководителю Киевского метрополитена. Вероятно, речь идет о Викторе Брагинском.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в среду, 30 июля.

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Побег Брагинского за границу

Заключением медицинской комиссии чиновника сняли с воинского учета из-за якобы установленного неизлечимого заболевания. Ему помог в бегстве из страны в то время начальник одного из районных ТЦК Киева.

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Фигурант. Фото: Нацполиция

"Именно он организовал изготовление поддельных документов, которые предоставили возможность беспрепятственно выехать за границу бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен", — говорится в сообщении.

Бывшему должностному лицу ТЦК грозит до семи лет лишения свободы.

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Задержание фигурантки схемы. Фото: Нацполиция

Ранее правоохранители уже объявили подозрение другим участникам схемы:

  • бывшему чиновнику метрополитена;
  • председателю и секретарю военно-врачебной комиссии;
  • оператору отделения офицеров запаса территориального центра комплектования.
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Задержание фигурантки схемы. Фото: Нацполиция
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Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Что предшествовало

В марте прошлого года мэр Киева Виталий Кличко объявил о планах уволить директора метро Киева Виктора Брагинского. Это произошло после журналистского расследования. А в ноябре ему объявили подозрение из-за подтопления тоннеля между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

А в декабре МВД объявило в розыск Брагинского. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к убыткам и проблемам в работе метро.

Впоследствии правоохранители провели следственные действия после побега Брагинского за границу. Он покинул территорию страны на основании фейкового заключения ВВК.

По ходатайству следователей указанное решение было отменено Центральной военной врачебной комиссией.

Киев метро подозрение ТЦК и СП Нацполиция Виктор Брагинский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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