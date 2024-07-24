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Фоторепортаж зі зруйнованої садиби Зеленських в Києві — хто відновлюватиме історичний будинок

24 липня 2024 15:52
Галина Шподарева - редактор
Садибу Зеленських у Києві перетворили на руїни — фоторепортаж Новини.LIVE
Зруйнована 19 липня садиба Зеленських, Київ. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

У Києві на вулиці Кониського 19 липня зруйнували історичний будинок — садибу Зеленських. У справу втрутилися правоохоронці, відкриті кримінальні провадження за кількома статтями. Після чого Департамент охорони культурної спадщини КМДА уклав меморандум з власниками садиби Зеленських. Власники згідно з документом мають відновити будівлю до її попереднього вигляду. 

Як зараз виглядає історичний будинок дізналися Новини.LIVE.

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Садиба Зеленських. Фото: Facebook
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Знесення садиби Зеленських. Фото: Нацполіція

Розташування садиби Зеленських

Садиба Маліна або садиба Зеленських — двоповерхова будівля в Києві на вулиці Олександра Кониського (колишня назва — Тургенєвська), збудована наприкінці 19 століття з дерева та обкладена цеглою. Одна з найстаріших будівель на вулиці Кониського та остання дерев'яна будівля вулиці. Входить до "Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту" (їх заборонено зносити чи реконструювати). 

Фоторепортаж зі зруйнованої садиби Зеленських в Києві — хто відновлюватиме історичний будинок - фото 3
Історична будівля "Садиба Зеленських". Фото: Новини.LIVE

Історія садиби Зеленських

Купець та професор Василь Маліна володів садибою щонайменше двадцять років. Чотири роки (1911—1915) в садибі проживала родина міщанина та почесного громадянина Євмена Зеленського.

Будівля має ознаки історизму та неоренсансу. Вона виконана в стриманих формах і містить декор, що моделюється в цеглі. Поєднанням трикутних і напівциркульних сандриків над вікнами створює певну динамічність фасаду, що спирається на невеликі пілястри, які утворюють віконну лиштву.

Фоторепортаж зі зруйнованої садиби Зеленських в Києві — хто відновлюватиме історичний будинок - фото 4
Руїни на місці історичної будівлі. Фото: Новини.LIVE

Знесення садиби Зеленських

Прокурори клопотали про арешт оскільки, згідно Генерального плану Києва, вказана земельна ділянка входить до меж історичного ареалу Києва. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені. Однак 19 липня, попри арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок.

Фоторепортаж зі зруйнованої садиби Зеленських в Києві — хто відновлюватиме історичний будинок - фото 5
Садибу Зеленських у Києві перетворили на руїни.Фото: Новини.LIVE

Реакція прокуратури

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва за фактом руйнування садиби Зеленських розпочато кримінальне провадження. Дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як знищення майна, на яке накладено арешт. Також розслідується проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, яке кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Фоторепортаж зі зруйнованої садиби Зеленських в Києві — хто відновлюватиме історичний будинок - фото 6
Наслідки роботи будівельної техніки. Фото: Новини.LIVE

Меморандум із власниками садиби Зеленських

КМДА уклала меморандум з власниками садиби Зеленських, які мають відновити будівлю до її попереднього вигляду. Власники садиби також мають співпрацювати з міською владою та громадськістю у розробці проєкту відновлення, отриманні всіх необхідних дозволів та документів, а також забезпечити прозорість процесу відновлення садиби.

Зараз на руїнах історичного будинку активісти розмістили плакати із закликами притягнути до відповідальності винних в знищенні історичної будівлі.

Фоторепортаж зі зруйнованої садиби Зеленських в Києві — хто відновлюватиме історичний будинок - фото 7
Плакати на руїнах будівлі. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж зі зруйнованої садиби Зеленських в Києві — хто відновлюватиме історичний будинок - фото 8
Активісти залишили на руїнах плакати. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж зі зруйнованої садиби Зеленських в Києві — хто відновлюватиме історичний будинок - фото 9
Фото садиби Зеленських до руйнації. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 19 липня невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження та вилучила техніку.

Згодом у Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

У Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним. 

23 липня Департамент охорони культурної спадщини КМДА уклав меморандум з власниками садиби Зеленських, яка була незаконно зруйнована 19 липня. Власники згідно з документом беруть на себе зобов'язання відновити будівлю до її попереднього вигляду.

Київ пам'ятник архітектури прокуратура будівництво будинок архітектура

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