Усадьбу Зеленских в Киеве превратили в руины — фоторепортаж Новини.LIVE

Разрушена 19 июля усадьба Зеленских, Киев. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на улице Конисского 19 июля разрушили исторический дом — усадьбу Зеленских. В дело вмешались правоохранители, возбуждены уголовные производства по нескольким статьям. После чего Департамент охраны культурного наследия КГГА заключил меморандум с владельцами усадьбы Зеленских. Владельцы согласно документу должны восстановить здание до его предыдущего вида.

Как сейчас выглядит исторический дом узнали Новини.LIVE.

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Усадьба Зеленских. Фото: Facebook

Снос усадьбы Зеленских. Фото: Нацполиция

Расположение усадьбы Зеленских

Усадьба Малина или усадьба Зеленских — двухэтажное здание в Киеве на улице Александра Конисского (прежнее название — Тургеневская), построенное в конце 19 века из дерева и обложенное кирпичом. Одно из старейших зданий на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в "Список исторических домов, требующих дополнительной защиты" (их запрещено сносить или реконструировать).

Историческое здание "Усадьба Зеленских". Фото: Новини.LIVE

История усадьбы Зеленских

Купец и профессор Василий Малина владел усадьбой не менее двадцати лет. Четыре года (1911-1915) в усадьбе проживала семья мещанина и почетного гражданина Евмена Зеленского.

Здание имеет признаки историзма и неоренсанса. Оно выполнено в сдержанных формах и содержит декор, моделируемый в кирпиче. Сочетанием треугольных и полуциркульных сандриков над окнами создает определенную динамичность фасада, опирающегося на небольшие пилястры, которые образуют оконные наличники.

Развалины на месте исторического здания. Фото: Новини.LIVE

Снос усадьбы Зеленских

Прокуроры ходатайствовали об аресте поскольку, согласно Генеральному плану Киева, указанный земельный участок входит в границы исторического ареала Киева. Следовательно, в связи с арестом здания, все работы должны были быть остановлены. Однако 19 июля, несмотря на арест, неустановленные лица в нарушение ограничительных требований с применением тяжелой строительной техники разрушили дом.

Усадьбу Зеленских в Киеве превратили в руины.Фото: Новини.LIVE

Реакция прокуратуры

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Киева по факту разрушения усадьбы Зеленских начато уголовное производство. Действия лиц, которые разрушали дом, квалифицированы как уничтожение имущества, на которое наложен арест. Также расследуется проведение строительных работ вопреки наложенному запрету, которое квалифицировано как самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке.

Результаты работы строительной техники. Фото: Новини.LIVE

Меморандум с владельцами усадьбы Зеленских

КГГА заключила меморандум с владельцами усадьбы Зеленских, которые должны восстановить здание до его прежнего вида. Владельцы усадьбы также должны сотрудничать с городскими властями и общественностью в разработке проекта восстановления, получении всех необходимых разрешений и документов, а также обеспечить прозрачность процесса восстановления усадьбы.

Сейчас на руинах исторического дома активисты разместили плакаты с призывами привлечь к ответственности виновных в уничтожении исторического здания.

Плакаты на руинах здания. Фото: Новини.LIVE

Активисты оставили на развалинах плакаты. Фото: Новини.LIVE

Фото усадьбы Зеленских к разрушению. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники. Полиция начала уголовное производство и изъяла технику.

Впоследствии в Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".

В Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.

23 июля Департамент охраны культурного наследия КГГА заключил меморандум с владельцами усадьбы Зеленских, которая была незаконно разрушена 19 июля. Владельцы согласно документу берут на себя обязательство восстановить здание до его предыдущего вида.