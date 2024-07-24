Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Фоторепортаж из разрушенной усадьбы Зеленских в Киеве — кто будет восстанавливать исторический дом arrow

Фоторепортаж из разрушенной усадьбы Зеленских в Киеве — кто будет восстанавливать исторический дом

24 июля 2024 15:52
Галина Шподарева - редактор
Усадьбу Зеленских в Киеве превратили в руины — фоторепортаж Новини.LIVE
Разрушена 19 июля усадьба Зеленских, Киев. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

В Киеве на улице Конисского 19 июля разрушили исторический дом — усадьбу Зеленских. В дело вмешались правоохранители, возбуждены уголовные производства по нескольким статьям. После чего Департамент охраны культурного наследия КГГА заключил меморандум с владельцами усадьбы Зеленских. Владельцы согласно документу должны восстановить здание до его предыдущего вида.

Как сейчас выглядит исторический дом узнали Новини.LIVE.

Читайте также:
Так выглядел Усадьба Зеленских
Усадьба Зеленских. Фото: Facebook
undefined
Снос усадьбы Зеленских. Фото: Нацполиция

Расположение усадьбы Зеленских

Усадьба Малина или усадьба Зеленских — двухэтажное здание в Киеве на улице Александра Конисского (прежнее название — Тургеневская), построенное в конце 19 века из дерева и обложенное кирпичом. Одно из старейших зданий на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в "Список исторических домов, требующих дополнительной защиты" (их запрещено сносить или реконструировать).

Фоторепортаж из разрушенной усадьбы Зеленских в Киеве - кто будет восстанавливать исторический дом - фото 3
Историческое здание "Усадьба Зеленских". Фото: Новини.LIVE

История усадьбы Зеленских

Купец и профессор Василий Малина владел усадьбой не менее двадцати лет. Четыре года (1911-1915) в усадьбе проживала семья мещанина и почетного гражданина Евмена Зеленского.

Здание имеет признаки историзма и неоренсанса. Оно выполнено в сдержанных формах и содержит декор, моделируемый в кирпиче. Сочетанием треугольных и полуциркульных сандриков над окнами создает определенную динамичность фасада, опирающегося на небольшие пилястры, которые образуют оконные наличники.

Фоторепортаж из разрушенной усадьбы Зеленских в Киеве - кто будет восстанавливать исторический дом - фото 4
Развалины на месте исторического здания. Фото: Новини.LIVE

Снос усадьбы Зеленских

Прокуроры ходатайствовали об аресте поскольку, согласно Генеральному плану Киева, указанный земельный участок входит в границы исторического ареала Киева. Следовательно, в связи с арестом здания, все работы должны были быть остановлены. Однако 19 июля, несмотря на арест, неустановленные лица в нарушение ограничительных требований с применением тяжелой строительной техники разрушили дом.

Фоторепортаж из разрушенной усадьбы Зеленских в Киеве - кто будет восстанавливать исторический дом - фото 5
Усадьбу Зеленских в Киеве превратили в руины.Фото: Новини.LIVE

Реакция прокуратуры

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Киева по факту разрушения усадьбы Зеленских начато уголовное производство. Действия лиц, которые разрушали дом, квалифицированы как уничтожение имущества, на которое наложен арест. Также расследуется проведение строительных работ вопреки наложенному запрету, которое квалифицировано как самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке.

Фоторепортаж из разрушенной усадьбы Зеленских в Киеве - кто будет восстанавливать исторический дом - фото 6
Результаты работы строительной техники. Фото: Новини.LIVE

Меморандум с владельцами усадьбы Зеленских

КГГА заключила меморандум с владельцами усадьбы Зеленских, которые должны восстановить здание до его прежнего вида. Владельцы усадьбы также должны сотрудничать с городскими властями и общественностью в разработке проекта восстановления, получении всех необходимых разрешений и документов, а также обеспечить прозрачность процесса восстановления усадьбы.

Сейчас на руинах исторического дома активисты разместили плакаты с призывами привлечь к ответственности виновных в уничтожении исторического здания.

Фоторепортаж из разрушенной усадьбы Зеленских в Киеве - кто будет восстанавливать исторический дом - фото 7
Плакаты на руинах здания. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж из разрушенной усадьбы Зеленских в Киеве - кто будет восстанавливать исторический дом - фото 8
Активисты оставили на развалинах плакаты. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж из разрушенной усадьбы Зеленских в Киеве - кто будет восстанавливать исторический дом - фото 9
Фото усадьбы Зеленских к разрушению. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники. Полиция начала уголовное производство и изъяла технику.

Впоследствии в Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".

В Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.

23 июля Департамент охраны культурного наследия КГГА заключил меморандум с владельцами усадьбы Зеленских, которая была незаконно разрушена 19 июля. Владельцы согласно документу берут на себя обязательство восстановить здание до его предыдущего вида.

Киев памятник архитектуры прокуратура строительство дом архитектура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба