Взрыв в Шевченковском суде в Киеве: Гуменюк погиб на месте

Гуменюк, взорвавший взрывчатку в суде, погиб на месте
Вечером, 5 июля, в Шевченковском суде Киева раздался взрыв. Мужчина, взорвавший в помещении взрывчатку, погиб на месте.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Правонарушитель погиб на месте
По предварительной информации, Игорь Гуменюк взорвал себя.
"В ходе штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", — добавляет Клименко.
Что известно о взрыве в Киеве
Следовательно, 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.
После этого адвокат мужчины, устроившего взрыв в столичном суде, прокомментировал произошедшее. По его словам, он узнал об инциденте тогда, когда заседание уже завершилось.
Позже появилась информация о пострадавших в результате взрыва.
Добавим, что на место происшествия сразу приехали все необходимые службы, оцепившие здание суда. В сети обнародовали фото и видео.