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Гуменюк, взорвавший взрывчатку в суде, погиб на месте

5 июля 2023 20:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрыв в Шевченковском суде в Киеве: Гуменюк погиб на месте
Игорь Гуменюк, взорвавший взрывчатку в суде Киева. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 5 июля, в Шевченковском суде Киева раздался взрыв. Мужчина, взорвавший в помещении взрывчатку, погиб на месте.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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По предварительной информации, Игорь Гуменюк взорвал себя.

"В ходе штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", — добавляет Клименко.

 

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Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Что известно о взрыве в Киеве

Следовательно, 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.

После этого адвокат мужчины, устроившего взрыв в столичном суде, прокомментировал произошедшее. По его словам, он узнал об инциденте тогда, когда заседание уже завершилось.

Позже появилась информация о пострадавших в результате взрыва.

Добавим, что на место происшествия сразу приехали все необходимые службы, оцепившие здание суда. В сети обнародовали фото и видео.

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