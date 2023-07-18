Як Кличко та Труханов витрачають бюджети міста: змагання абсурдних покупок під час війни

Мер Києва Віталій Кличко та мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Під час війни громадяни уважніше ставляться до рішень влади, яка витрачає місцеві бюджети. Все тому, що кожна гривня в країні на вагу золота і коли люди донатять останні гроші, то хочуть, аби влада також разставляла правильні пріоритети у витратах і покупках.

Звісно, що життя ніхто не скасовував і у війну варто виділяти гроші на різні сфери — спорт, інфраструктуру тощо. Та українців обурює, коли місцева влада в умовах повномасштабної війни виділяє мільйони на озеленення або нові автівки.

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Такими витратами прославили себе щонайменше два мери — мер Києва Віталій Кличко та мер Одеси Геннадій Труханов. Не так давно під час суду щодо Труханова Кличко хотів взяти його на поруки. Вважаючи, що як голова "Асоціації міст України" очільник столиці має підтримувати мерів. Тепер свою міцну підтримку чоловіки доводять вчинками, які дивують всю країну.

Більше про витрати, що не на часі — в підбірці Новини.LIVE.

Віталій Кличко: скандальні закупівлі

Кілька років тому почалася боротьба Офісу Президента з мером Києва Віталієм Кличком, якого хотіли зняти з посади голови КМДА. І тоді, і сьогодні, мер столиці вважає всі дії проти нього тиском і, ймовірно, не готовий поступатися своїм кріслом. Хронологія конфлікту доволі довготривала і повномасштабна війна не дає змоги поставити тему звільнення Кличка на паузу.

Віталій Кличко на місці падіння уламків ворожого дрона. Фото: Новини.LIVE

Тепер за роботою мера слідкують не те що всі кияни, а всі українці. І все тому, що він потрапляє в скандали, які шокують громадян. Страшна історія зі смертю людей через зачинене укриття в одному з районів Києва стала новою точкою відліку його часу у кріслі мера.

Після того він публічно заявив, що на ньому є відповідальність і почав контролювати роботу голів районних адміністрацій. Однак ті у свою чергу проводять скандальні закупівлі.

Згідно з розслідуванням проєкту "Наші гроші", комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району у травні без торгів уклало угоду про закупівлю посадкового матеріалу вартістю 5,56 млн гривень. Її провели без жодних торгів. Виходить, що Печерський район замовив 675 саджанців дерев у контейнерах, на які витратили майже 6 млн грн.

У Дніпровському районі Києва для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Та після публічного скандалу адміністрація достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Та пізніше Дніпровська адміністрація провела ще один скандальний тендер і закупила конструктори та ігри в укриттях майже на один мільйон гривень.

Майже обпікся Кличко і на закупівлі автівок. Він збирався купити 17 автомобілів Toyota Camry для користування КМДА. Та депутати Київради звернулися до мера, аби він скасував це рішення і зекономив гроші для ЗСУ.

Геннадій Труханов

Не економити на автівках вирішив мер Одеси Геннадій Труханов. І хоч купує автівки не для мерії, а для бригад ТРО — ціна шокує. Покупка 20 позашляховиків Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Intense обійдеться у 24,6 млн грн. Про першу партію вже прозвітував Труханов і отримах хвилю хейту.

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Критикують мера за те, що за ці гроші можна було купити більше автомобілів, зекономивши на речах, які не важливі для військових. Зокрема, це "фарширування" салону. У закуплених ним авто шкіряні салони, хромовані ручки дверей, дзеркала з автозатемненням, вітрове скло з електрообігрівом і ще багато додаткових "фішок", які не важливі для роботи бійців на фронті.

Салон авто для ЗСУ. Фото: omr.gov.ua

Закупівля машин для ЗСУ. Фото: omr.gov.ua

Геннадій Труханов передав авто для фронту. Фото: omr.gov.ua 1 / 3

Та на цьому дивні рішення мера Одеси не закінчилися. Міська рада хоче придбати в кредит 30 електроавтобусів. Дивує не лише кредит в умовах воєнного стану розміром 13 тисяч євро, а і сам транспорт.

Навіть у літній сезон в Одесі були планові та екстрені відключення світла. Експерти в один голос запевняють про складний опалювальний сезон та життя в блекаутах. Чи буде ефективно працювати електротранспорт — питання.

Нагадаємо, у червні 2023 року публічний простір сколихнула новина про закупівлі майже 12 тисяч тонн піску для київських пляжів. Справа в тому, що сезон вирішили, як і минулого 2022 року, не відкривати. Токож мер Києва Віталій Кличко пояснив, навіщо потрібно підсипати пісок на зачинених пляжах.