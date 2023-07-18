Как Кличко и Труханов тратят бюджеты города: соревнование абсурдных покупок во время войны

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Во время войны граждане более внимательно относятся к решениям властей, которые тратят местные бюджеты. Все потому, что каждая гривна в стране на вес золота и когда люди донатят последние деньги, хотят, чтобы власти также расставляли правильные приоритеты в расходах и покупках.

Конечно, жизнь никто не отменял и в войну следует выделять деньги на разные сферы — спорт, инфраструктуру и т.д. Но украинцев возмущает, когда местные власти в условиях полномасштабной войны выделяют миллионы на озеленение или новые автомобили.

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Такими затратами прославили себя, по меньшей мере, два мэра — мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов. Не так давно во время суда в отношении Труханова Кличко хотел взять его на поруки. Считая, что как глава "Ассоциации городов Украины" глава столицы должен поддерживать мэров. Теперь свою крепкую поддержку мужчины доказывают поступками, которые удивляют всю страну.

Больше о расходах, что не ко времени — в подборке Новини.LIVE.

Виталий Кличко: скандальные закупки

Несколько лет назад началась борьба Офиса Президента с мэром Киева Виталием Кличко, которого хотели снять с должности главы КГГА. И тогда, и сегодня, мэр столицы считает все действия против него давлением и, вероятно, не готов уступать свое кресло. Хронология конфликта довольно длительная и полномасштабная война не позволяет поставить тему увольнения Кличко на паузу.

Виталий Кличко на месте падения обломков вражеского дрона. Фото: Новини.LIVE

Теперь за работой мэра следят не только все киевляне, а все украинцы. И все потому, что он попадает в скандалы, которые шокируют граждан. Страшная история со смертью людей из-за закрытого укрытия в одном из районов Киева стала новой точкой отсчета его времени в мэрском кресле.

После этого он публично заявил, что на нем есть ответственность и начал контролировать работу глав районных администраций. Однако те, в свою очередь, проводят скандальные закупки.

Согласно расследованию проекта "Наши деньги", коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района в мае без торгов заключило соглашение о закупке посадочного материала стоимостью 5,56 млн гривен. Ее провели без всяких торгов. Выходит, что Печерский район заказал 675 саженцев деревьев в контейнерах, на которые потратили около 6 млн грн.

В Днепровском районе Киева для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. После публичного скандала администрация досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Позже Днепровская администрация провела еще один скандальный тендер и закупила конструкторы и игры в укрытиях почти на один миллион гривен.

Почти обжегся Кличко и на закупке автомобилей. Он собирался купить 17 автомобилей Toyota Camry для КГГА. Но депутаты Киевсовета обратились к мэру, чтобы он отменил это решение и сэкономил деньги для ВСУ.

Геннадий Труханов

Не экономить на машинах решил мэр Одессы Геннадий Труханов. И хоть покупает машины не для мэрии, а для бригад ТРО — цена шокирует. Покупка 20 внедорожников Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Intense обойдется в 24,6 млн грн. О первой партии уже отчитался Труханов и получил волну хейта.

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Критикуют мэра за то, что за эти деньги можно было купить больше автомобилей, сэкономив на вещах, которые не важны для военных. В частности, это "фарширование" салона. В закупленных им авто кожаные салоны, хромированные ручки дверей, зеркала с автозатемнением, ветровое стекло с электрообогревом и много дополнительных "фишек", которые не важны для работы бойцов на фронте.

Салон авто для ВСУ. Фото: omr.gov.ua

Закупка машин для ВСУ. Фото: omr.gov.ua

Геннадий Труханов передал машину для фронта. Фото: omr.gov.ua 1/3 _ 3

Но на этом странные решения мэра Одессы не закончились. Городской совет хочет приобрести в кредит 30 электроавтобусов. Удивляет не только кредит в условиях военного положения в размере 13 тысяч евро, но и сам транспорт.

Даже в летний сезон в Одессе были плановые и экстренные отключения света. Эксперты в один голос уверяют о сложном отопительном сезоне и жизни в блэкаутах. Будет ли эффективно работать электротранспорт — вопрос.

Напомним, в июне 2023 года публичное пространство всколыхнула новость о закупках почти 12 тысяч тонн песка для киевских пляжей. Дело в том, что сезон решили, как и в прошлом 2022 году, не открывать. Также Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, зачем нужно подсыпать песок на закрытых пляжах.