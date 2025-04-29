Святошинский район после обстрела 24 апреля — видео с места удара

Поврежденная машина в Святошинском районе Киева в результате ракетного удара. Фото архивное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальщики продолжают работы по ликвидации последствий российской ракетной баллистической атаки по Киеву. В частности, разбор завалов и строительного мусора продолжается в Святошинском районе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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После массированного обстрела Киева 24 апреля в Святошинском районе города остались разбитые здания и изуродованная инфраструктура. На опубликованных видео видны масштабы разрушений: жилые дома получили значительные повреждения, значительная площадь вокруг покрыта обломками.

В результате атаки, по официальным данным, погибли 12 мирных жителей, среди них есть дети. Почти 90 человек получили травмы различной степени тяжести. На месте трагедии длительное время работали спасатели и медики. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла удар по Святошинскому району северокорейской баллистической ракетой.

Напомним, 25 апреля завершили разбор завалов и поисково-спасательные работы. Вчера, 28 апреля в Киеве прошла церемония захоронения семьи Худя, где от ракетного удара погиб отец, мать и сын — выжила только дочь.

Зато в КГВА инициировали срочное заседание Совета обороны столицы. Причиной этого стала дезорганизация в работе городских коммунальных служб после обстрелов — завалы в Святошинском районе в основном делали волонтеры, а не коммунальщики.