Підлеглого Кличка відсторонено від посади

Судове засідання щодо керівника апарату КМДА. Фото: Прокуратура України

Керівника апарату КМДА, підозрюваного у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон, відсторонено від посади. Строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади — до 28 листопада 2025 року.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 7 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Посадовця КМДА відсторонено — деталі та причина

Отже, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонив від посади керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Хоч у прокуратурі не називають ім'я та прізвище посадовця, але з контексту повідомлення стає зрозуміло, що мовиться про Дмитра Загуменного.

Строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади — до 28.11.2025 року.

Нагадаємо, що посадовця підозрюють у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Йдеться про поїздку до Барселони у 2023 році та поїздку до Флоренції у 2024.

Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа;

використання завідомо підробленого документа;

внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Зауважимо, що ще у серпні Загуменний отримав підозру у розтраті коштів на капітальних ремонтах. За даними джерел Новини.LIVE, він був серед 22 посадовців КМДА, яким Генпрокуратура оголосила про підозри у розтраті 230 млн гривень зі столичного бюджету.

Окрім того, посадовець був причетний до "сірого" ринку таксі у Києві під час комендантської години. Він видав понад 2 тисячі перепусток водіям.

Нагадаємо, що нещодавно речниця Київської міської прокуратури розкрила нові деталі у справі Дмитра Загуменного.

Раніше ми інформували, що керівнику апарату КМДА повідомили про підозру у використанні підроблених документів.