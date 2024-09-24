Киевляне просят оборудовать на мосту Патона веломаршрут

Мост Патона в КиевеФото: kyivcity.gov.ua

Жители Киева просят городские власти сделать мост Патона более удобным для велосипедистов. Они хотят, чтобы боковые полосы движения на нем переоборудовали под велодорожки.

Об этом говорится в тексте петиции, зарегистрированной на сайте Киевского городского совета.

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Петиция на сайте Киевского городского совета. Фото: скриншот

Автором петиции является Екатерина Шпаченко, созданная 18 сентября. Она считает, что боковые полосы движения на мосту Патона можно использовать более рационально, поскольку там пока не проезжают автомобили.

"Уже годами две боковые полосы движения на мосту Патона остаются отгороженными и не действуют для автомобилей. Рационально было бы использовать данную площадь и проложить веломарштрут, который соединял бы два берега Киева и давал возможность людям передвигаться по городу альтернативными видами транспорта (велосипедами, самокатами, моноколесами и тд)", — говорится в тексте петиции.

В настоящее время ее подписали 676 человек. До конца голосования осталось 53 дня.

Отметим, что эксперты объясняли, почему проезд по боковым полосам по мосту Патона запрещен. Там боятся разрушения от нагрузки на опоры, уже уничтоженные коррозией.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали об истории создания и уникальности моста Патона. В ноябре ему исполнится 72 года.

Мост Патона и Метро, кстати, признаны нетрудоспособными и находятся в таком статусе уже не первый год.

А летом 2024 года на мосту Патона произошла авария. Там заметили настоящий "водопад" от прорыва теплосети.