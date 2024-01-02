Кіра Рудик розповіла про наслідки ракетної атаки на Київ для її будинку

Голова партії "Голос" Кіра Рудик. Фото: goloszmin.org

Сьогодні зранку російські окупанти випустили ракети на Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджений будинок голови партії "Голос" Кіри Рудик.

Про це Кіра Рудик повідомила у своєму Facebook.

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Ракетна атака столиці: пошкоджений будинок Кіри Рудик

Внаслідок ранкової ракетної атаки росіяни пошкодили будинок першої заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації та голови партії "Голос" Кіри Рудик. Налякана чиновниця розповіла про руйнування.

"Сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів. Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе Росія", — йдеться у повідомленні.

Будинок Кіри Рудик після ракетної атаки Києва. Фото: facebook/kira.rudik

Будинок Кіри Рудик після ракетної атаки Києва. Фото: facebook/kira.rudik

Будинок Кіри Рудик після ракетної атаки Києва. Фото: facebook/kira.rudik

Ракетна атака на Київ 2 січня

Нагадаємо, сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичної зброї. У всіх областях оголошено повітряну тривогу.

Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 20.