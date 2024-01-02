Кира Рудик рассказала о последствиях ракетной атаки на Киев для ее дома

Глава партии "Голос" Кира Рудик. Фото: goloszmin.org

Сегодня утром российские оккупанты выпустили ракеты на Киев. В результате обстрела поврежден дом главы партии "Голос" Киры Рудик.

Об этом Кира Рудик сообщила в своем Facebook.

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Ракетная атака столицы: поврежденный дом Киры Рудик

В результате утренней ракетной атаки россияне повредили здание первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и председателя партии "Голос" Киры Рудик. Испуганная чиновница рассказала о разрушении.

"Сегодня состоялся мой личный кошмар Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет Россия", — говорится в сообщении.

Дом Киры Рудык после ракетной атаки Киева. Фото: facebook/kira.rudik

Дом Киры Рудык после ракетной атаки Киева. Фото: facebook/kira.rudik

Дом Киры Рудык после ракетной атаки Киева. Фото: facebook/kira.rudik

Ракетная атака на Киев 2 января

Напомним, сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 20 человек.