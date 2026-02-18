Прогноз погоди у Києві на 19 лютого — синоптики знову попередили про небезпеку

На вулиці йде сильний сніг. Фото: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про небезпечну погоду у четвер, 19 лютого, в Києві та Київській області. Очікується сильна ожеледиця, а також можливий помірний сніг.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода у Києві та області 19 лютого

На жителів столиці у четвер чекає хмарна погода. Синоптики прогнозують вночі помірний сніг. Також опади можливі вдень, але невеликі. Вітер буде переважно західним, 7-12 м/с.

Прогноз погоди у Києві та області на 19 лютого. Фото: Telegram/Український гідрометеорологічний центр

Морози поки що не відступають від Києва. В області вночі очікується -8...-13 °С, а вдень -3...-8 °С. У столиці синоптики прогнозують -9...-11 °С вночі. Вдень буде -4...-6 °С.

Попередження про небезпеку

У Києві та Київській області в четвер, 19 лютого, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Це пов'язано з небезпечними метеорологічними явищами — ожеледицею.

Попередження про небезпеку від синоптиків. Фото: Telegram/Український гідрометеорологічний центр

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Наслідки негоди у попередні дні

Сильний снігопад 16 лютого паралізував рух у столиці. Через ситуацію на дорогах водії не могли безпечно пересуватися містом.

Комунальники, які вийшли прибирати місто від снігу, обурилися роботою керівництва.

Боротьба з наслідками негоди продовжилася і 17 лютого. Прибирали дороги та тротуари 65 бригад "Київавтодору".

Рух у місті залишився ускладеним. Через це кияни були змушені довше чекати на автобуси та тролейбуси. Прибирання снігу у Києві продовжили і в середу, 18 лютого.

