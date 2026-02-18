Прогноз погоды в Киеве на 19 февраля — синоптики снова предупредили об опасности

На улице идет сильный снег. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 февраля, в Киеве и области ожидается облачная погода с умеренным снегом. Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории региона.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в Киеве и области 19 февраля

Жителей столицы в четверг ждет облачная погода. Синоптики прогнозируют ночью умеренный снег. Также осадки возможны днем, но небольшие. Ветер будет преимущественно западным, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и области на 19 февраля. Фото: Telegram/Украинский гидрометеорологический центр

Морозы пока не отступают от Киева. В области ночью ожидается -8...-13 °С, а днем -3...-8 °С. В столице синоптики прогнозируют -9...-11 °С ночью. Днем будет -4...-6 °С.

Предупреждение об опасности

В Киеве и Киевской области в четверг, 19 февраля, объявлен первый уровень опасности, желтый. Это связано с опасными метеорологическими явлениями — гололедом.

Предупреждение об опасности от синоптиков. Фото: Telegram/Украинский гидрометеорологический центр

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Последствия непогоды в предыдущие дни

Сильный снегопад 16 февраля парализовал движение в столице. Из-за ситуации на дорогах водители не могли безопасно передвигаться по городу.

Коммунальщики, которые вышли убирать город от снега, возмутились работой руководства.

Борьба с последствиями непогоды продолжилась и 17 февраля. Убирали дороги и тротуары 65 бригад "Киевавтодора".

Движение в городе осталось затрудненным. Из-за этого киевляне были вынуждены дольше ждать автобусы и троллейбусы. Уборку снега в Киеве продолжили и в среду, 18 февраля.

