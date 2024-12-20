Обстрел Киева 20 декабря — количество пострадавших возросло до 12

Последствия удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Российские войска утром 20 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. В результате вражеской атаки количество пострадавших возросло до 12 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в комментарии Новини.LIVE.

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По данным Кличко, по состоянию на данный момент известного об одном погибшем, еще 12 человек обратились за медицинской помощью, шестеро из них госпитализированы.

"Есть большие повреждения, касающиеся инфраструктуры города, однако могу сказать, что последствия могли бы быть гораздо хуже. Сейчас идут работы, чтобы все убрать. Как вы видите, много автомобилей сгорело, много мусора на улицах, большие конструкции разбросаны по улицам и нам нужно для этого некоторое время. Мы делаем все для того, чтобы максимально быстро устранить последствия этой атаки и, я думаю, что в течение суток мы все проведем в порядок", — сказал мэр Киева.

Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE 1/6 ​ 6

Также он добавил, что власти города делают все для того, чтобы вернуть теплоснабжение для домов, больниц, детских садов и школ.

Напомним, утром в Киеве раздались мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.

Из-за этого в Голосеевском районе столицы повреждены тепломагистрали. Без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Также известно, что иностранцы выезжают из поврежденной гостиницы в Голосеевском районе. У здания тротуар полностью усыпан стеклом.

Новини.LIVE показали, как выглядит Киев после атаки баллистикой.