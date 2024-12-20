Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев arrow

Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев

20 декабря 2024 11:39
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Киева 20 декабря — количество пострадавших возросло до 12
Последствия удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Российские войска утром 20 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. В результате вражеской атаки количество пострадавших возросло до 12 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрелов Киева 20 декабря

По данным Кличко, по состоянию на данный момент известного об одном погибшем, еще 12 человек обратились за медицинской помощью, шестеро из них госпитализированы.

"Есть большие повреждения, касающиеся инфраструктуры города, однако могу сказать, что последствия могли бы быть гораздо хуже. Сейчас идут работы, чтобы все убрать. Как вы видите, много автомобилей сгорело, много мусора на улицах, большие конструкции разбросаны по улицам и нам нужно для этого некоторое время. Мы делаем все для того, чтобы максимально быстро устранить последствия этой атаки и, я думаю, что в течение суток мы все проведем в порядок", — сказал мэр Киева.

  • Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев - фото 1
    Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев - фото 2
    Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев - фото 3
    Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев - фото 4
    Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев - фото 5
    Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев - фото 6
    Виталий Кличко на месте удара по Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
1/66

Также он добавил, что власти города делают все для того, чтобы вернуть теплоснабжение для домов, больниц, детских садов и школ.

Напомним, утром в Киеве раздались мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.

Из-за этого в Голосеевском районе столицы повреждены тепломагистрали. Без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Также известно, что иностранцы выезжают из поврежденной гостиницы в Голосеевском районе. У здания тротуар полностью усыпан стеклом.

Новини.LIVE показали, как выглядит Киев после атаки баллистикой.

Виталий Кличко Киев обстрелы ранение ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:16 Скандал с ТЦК в Вышгороде — мужчина впервые рассказал о ситуации

12:08 Требовал деньги у уклонистов — на Львовщине судили военного

12:02 На рынке труда появилось 50 новых профессий — кем можно работать

11:58 Украинские ВМС получат новые корабли — когда и какие

11:44 Известные врачи изменят программу обучения для медиков Львова

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

11:39 Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев

11:35 Шесть вспышек на Солнце — ждать ли магнитных бурь сегодня

11:32 Налог на недвижимость ляжет на плечи покупателей — что надо знать

11:32 Садовый сделал заявление про застройку парка 700-летия Львова

11:31 В Одесской области заплатят 11 млн жене депутата — за что

12:16 Скандал с ТЦК в Вышгороде — мужчина впервые рассказал о ситуации

12:08 Требовал деньги у уклонистов — на Львовщине судили военного

12:02 На рынке труда появилось 50 новых профессий — кем можно работать

11:58 Украинские ВМС получат новые корабли — когда и какие

11:44 Известные врачи изменят программу обучения для медиков Львова

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

11:39 Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев

11:35 Шесть вспышек на Солнце — ждать ли магнитных бурь сегодня

11:32 Налог на недвижимость ляжет на плечи покупателей — что надо знать

11:32 Садовый сделал заявление про застройку парка 700-летия Львова

11:31 В Одесской области заплатят 11 млн жене депутата — за что

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине