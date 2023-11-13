Кличко рассказал о бюджете Киева на следующий год и упомянул Верховную Раду

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: оф. сайт Киевского горсовета

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о формировании бюджета столицы на следующий год. А также столичный глава снова раскритиковал Верховную Раду Украины в попытке вмешательства в помощь ВСУ от города.

Об этом он написал в Telegram.

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"Киев подготовил проект столичного бюджета на следующий год. При том, что парламент фактически лишил столицу и другие города и поселки возможности помогать ВСУ, забрав военный НДФЛ, Киев продолжит, как сможет, поддерживать наших защитников", — пишет Кличко.

Киевский мэр возмущается, что "все общины и так платили в Госбюджет 40% НДФЛ, тогда как столица — 60%". Теперь же, по его мнению, у общин заберут еще больше средств.

"О них мы вряд ли увидим подробные отчеты от центральных властей — куда именно они пошли. Но мы продолжим, в условиях ограниченных возможностей помогать ВСУ, военным подразделениям, которые к нам обращаются", — резюмирует Кличко.

Также мэр сообщил, что столица направит еще миллиард гривен по программе "Защитник Киева" в поддержку украинских военных. А также продолжит привлекать помощь от иностранных партнеров для передачи на фронт самых необходимых вещей.

Напомним, что ранее Виталий Кличко обвинил Верховную Раду в давлении на местные власти. По его словам, парламентарии не дают чиновникам возможности помогать Вооруженным силам Украины и "направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам".

В то же время, в сети были показаны фото разграбленного боксерского ринга в Оболонском районе Киева, куда горожане позвали мэра "на спарринг", указав, что именно он его открывал два года назад.

Еще раньше под зданием КГГА прошел митинг, в котором горожане требовали от Кличко передать часть столичного бюджета на нужды ВСУ. А перед этим глава столицы в прямом эфире заявил, что временно оккупированные территории Украины "уже не являются Украиной".