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Кличко ответил, когда в Киеве заработают закрытые станции метро и сколько потратят на ремонт

21 марта 2024 16:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Кличко ответил, когда в Киеве заработают закрытые станции метро и сколько потратят на ремонт
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве проходят ремонтные работы между станциями синей ветки метро от "Демеевской" до "Теремков", которые прекратили функционирование в декабре 2023 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ремонтные работы планируют завершить до конца лета 2024 года.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом киевский городской голова заявил на пресс-конференции в четверг, 21 марта.

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Возобновление движения на закрытых станциях метро в Киеве

Кличко сообщил, что для ремонта закрытых станций метро используются средства резервного фонда и подчеркнул, что необходимые финансы есть. По его словам, сейчас проводят работы по открытию котлована в метро для проведения экспертизы, которая поможет выявить все причины подтопления.

"В бюджете на 2024 год заложены средства на ремонт метро. Подрядчики говорят, что до конца лета, если не будет чрезвычайных ситуаций, движение на закрытых станциях возобновится", — заверил мэр Киева.

Кроме того, Кличко указал, что для восстановления метро выделено 400 млн грн. и городской голова убежден, что этой суммы хватит.

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

Ранее при принятии бюджета столицы на 2024 год "Киевский метрополитен" не получил ни одной гривны на ремонт поврежденного участка.

Добавим, накануне Кличко осмотрел площадку возле станции метро "Демеевская", где ведутся ремонтные работы.

Также мы писали, что в Киеве подтопило еще одну станцию метро. В этот раз очевидцы заметили, что на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода.

Виталий Кличко
Киев
ремонт
метро
Украина
финансы

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