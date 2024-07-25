Компанія яка причетна до знесення садиби Зеленських у Києві отримувала гроші з бюджету

Зруйнована садиба Зеленських у Києві. Фото: Новини.LIVE

Компанія, яка може бути причетна до руйнування садиби Зеленських у столиці, роками отримувала державні кошти від Київської міської державної адміністрації. Йдеться про ТОВ "ПВЦ "Сервіт", яку контролюють брати єдиного підозрюваного у знищенні пам'ятки архітектури.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

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Хто причетний до знесення садиби Зеленських

Журналісти наголосили, що попри позицію міського голови Києва Віталія Кличка проти знесення садиби Зеленських, КМДА роками віддавала державні кошти компанії, яка може бути причетна до руйнування пам'ятки.

У розслідуванні йдеться, що першим про руйнування будівлі повідомив юрист Дмитро Перов. Він вважає, що за знесенням стоїть ТОВ "Тургєнєв Білд", а на місці будівлі планують звести житловий комплекс "Тургеневъ".

"У 2017 році компанія "ПВЦ "Сервіт" звела 11-поверховий клубний будинок Turgenev впритул до будівлі ХІХ століття. Відтоді садибу намагалися зруйнувати під приводами реконструкції. Наприклад, забудовник у 2021 році почав розбирати садибу, і тільки відкрита кримінальна справа та арешт нерухомості його зупинили", — зазначили у матеріалі.

Після руйнування садиби відкрили нову кримінальну справу, де єдиний підозрюваний Михайло Гречко. Він є співвласником садиби та власником ТОВ "Тургєнєв Білд". Шевченківський суд 24 липня обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Під час засідання суду Гречко заявляв, що дізнався про руйнування садиби з новин, але відповісти на запитання судді, чому він не викликав поліцію, не зміг. Окрім того, він стверджував, що планував реконструювати будівлю, але не зміг назвати кількість поверхів у пам'ятки архітектури, пишуть журналісти.

Реакція київської влади

Після знесення садиби Кличко заявив, що подасть позов до суду і вимагатиме заново відбувати будівлю в тому вигляді, який вона мала до цього.

Журналісти дізнались, що між власниками садиби та Департаментом охорони культурної спадщини КМДА справді уклали меморандум, який нібито зобов’язує власників будівлі її відновити, але, як зазначає Дмитро Перов, ці документи насправді ні до чого не зобов’язують підписантів.

Від знесення садибу міг врятувати статус пам'ятки Києва, але Департамент охорони культурної спадщини КМДА тричі не міг зібратися для захисту будівлі.

Співпраця КМДА з компанією, яка причетна до знесення садиби

"Журналісти дізналися з Prozorro, що КМДА віддає мільйони гривень з бюджету ТОВ "ПВЦ "Сервіт", яке може бути причетним до знесення садиби. Підозрюваний Михайло Гречко був серед власників компанії, а чинні контролери бізнесу — Володимир та Віктор Бесаги. Як зазначив у суді сам Гречко, це його брати", — йдеться у розслідуванні.

Згідно з даними у Prozorro, компанія "ПВЦ "Сервіт" уклала 109 договорів з державними замовниками від 2018 року й на момент руйнування садиби. На цьому вона заробила 64 млн грн.

"ПВЦ "Сервіт" укладало найбільше договорів саме з київськими державними установами — усього 97, з яких КМДА уклала 78. Більшість угод стосувалася будівництва, ремонту, реконструкції, розроблення кошторисної документації або нагляду за будівництвом", — наголосили в матеріалі.

Що відомо про знесення садиби Зеленських

Нагадаємо, 19 липня невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження та вилучила техніку.

Згодом у Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

У Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним.

23 липня Департамент охорони культурної спадщини КМДА уклав меморандум з власниками садиби Зеленських, яка була незаконно зруйнована 19 липня. Власники згідно з документом беруть на себе зобов'язання відновити будівлю до її попереднього вигляду.