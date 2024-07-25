Компания, причастная к сносу усадьбы Зеленских в Киеве, получала деньги из бюджета

Разрушена усадьба Зеленских в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Компания, причастная к разрушению усадьбы Зеленских в столице, годами получала государственные средства от Киевской городской государственной администрации. Речь идет об ООО "ПВЦ "Сервит", которое контролируют братья единственного подозреваемого в уничтожении памятки архитектуры.

Об этом сообщает "Следство.Инфо".

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Кто причастен к сносу усадьбы Зеленских

Журналисты подчеркнули, что, несмотря на позицию городского головы Киева Виталия Кличко против сноса усадьбы Зеленских, КГГА годами отдавала государственные средства компании, которая может быть причастна к разрушению памятника.

В расследовании говорится, что первым о разрушении здания сообщил юрист Дмитрий Перов. Он считает, что за сносом стоит ООО "Тургенев Билд", а на месте здания планируют построить жилой комплекс "Тургеневъ".

"В 2017 году компания "ПВЦ "Сервит" возвела 11-этажное клубное здание Turgenev вплотную к зданию XIX века. С этого времени усадьбу пытались разрушить под предлогами реконструкции. К примеру, застройщик в 2021 году начал разбирать усадьбу и только открытое уголовное дело и арест недвижимости его остановили", — отметили в материале.

После разрушения усадьбы возбуждено новое уголовное дело, где единственный подозреваемый — Михаил Гречко. Он является совладельцем усадьбы и владельцем ООО "Тургенев Билд". Шевченковский суд 24 июля избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Во время заседания суда Гречко заявлял, что узнал о разрушении здание из новостей, но ответить на вопрос судьи, почему он не вызвал полиции, не смог. Кроме того, он утверждал, что планировал реконструировать здание, но не смог назвать количество этажей усадьбы, пишут журналисты.

Реакция киевских властей

После сноса усадьбы Кличко заявил, что подаст иск в суд и потребует заново отбывать здание в том, какое у него было до этого.

Журналисты узнали, что между владельцами усадьбы и Департаментом охраны культурного наследия КГГА действительно заключили меморандум, якобы обязывающий владельцев здания его восстановить, но, как отмечает Дмитрий Перов, эти документы на самом деле ни к чему не обязывают подписантов.

От сноса усадьбу мог спасти статус памятки Киева, но Департамент охраны культурного наследия КГГА трижды не мог трижды собрать для защиты здания.

Сотрудничество КГГА с компанией, причастной к сносу усадьбы

"Журналисты узнали из Prozorro, что КГГА отдает миллионы гривен из бюджета ООО "ПВЦ "Сервит", которое может быть причастно к сносу усадьбы." Подозреваемый Михаил Гречко был среди владельцев компании, а действующие контролеры бизнеса — Владимир и Виктор Бесаги. Как отметил в суде сам Гречко, это его братья", — говорится в расследовании.

Согласно данным в Prozorro, компания "ПВЦ "Сервит" заключила 109 договоров с государственными заказчиками с 2018 года и на момент разрушения усадьбы. На этом она заработала 64 млн грн.

"ПВЦ "Сервит" заключало больше всего договоров именно с киевскими государственными учреждениями — всего 97, из которых КГГА заключила 78. Большинство соглашений касалось строительства, ремонта, реконструкции, разработки сметной документации или надзора за строительством", — отметили в материале.

Что известно о сносе усадьбы Зеленских

Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники. Полиция начала уголовное производство и изъяла технику.

Впоследствии в Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".

В Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.

23 июля Департамент охраны культурного наследия КГГА заключил меморандум с владельцами усадьбы Зеленских, которая была незаконно разрушена 19 июля. Владельцы согласно документу берут на себя обязательство восстановить здание до его предыдущего вида.