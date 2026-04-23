Хотів особливого ставлення: Вигівський про мотив теракту у Києві

Голова Нацполіції України Іван Вигівський. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

У Києві чоловік після сварки з сусідами почав стрілянину та вчинив теракт. За словами керівника Нацполіції Івана Вигівського, з'ясувати мотиви стрілка можна згодом, якщо буде проведено комплексну психолого-психіатричну експертизу. Зараз відомо, що чоловік вимагав до себе особливого ставлення та поваги.

Про це Вигівський розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Мотиви вчинення теракту у Києві

За словами голови Нацполіції, зазвичай у таких кримінальних провадженнях, яке відкрили за фактом вчинення теракту у Києві, проводять комплексну психолого-психіатричну експертизу. Її можуть призначити посмертно. Саме це дослідження може розкрити подробиці про можливі мотиви злочинця.

Наразі ж, за словами Вигівського, відомо те, що чоловік був нереалізованим. Голова Нацполіції зауважує, що він вимагав до себе поваги та хотів, аби люди ставилися до нього особливо. Крім того, кілька разів на записах нападник повторює, що його вдарили.

Як повідомляли Новини.LIVE, Іван Вигівський також розкрив, ким був стрілець. За його словами, нападник народився у Москві. Згодом служив в українській армії. Був закритою людиною, яка часто вступала у конфлікти, зокрема, з сусідами.

Також раніше очільник Національної поліції України розповів про відео, які знайшли в телефоні зловмисника. На одному з них він йде під'їздом і називає себе "російським генералом".

Які наслідки теракту у Києві

Додамо, що теракт у столиці стався в суботу, 18 квітня. Нападник відкрив вогонь по звичайних перехожих та взяв у заручники людей в супермаркеті. Правоохоронці намагалися під час переговорів змусити чоловіка здатися, однак він не погодився.

Стрілка ліквідували спецпризначенці під час штурму. Внаслідок дій зловмисника загинули семеро людей. Крім того, у лікарні досі перебувають постраждалі, серед яких — дитина.