Удар по Киеву 24 апреля — погибли дети врача клиники КНУ

Массированная атака на Киев — погибли дети врача клиники КНУ
В результате массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 24 апреля погибли брат и сестра. Они оказались детьми врача-невропатолога Университетской клиники КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Козлова.
Об этом сообщили в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в Facebook.
Гибель брата и сестры в Киеве
"Сегодня ночью во время комбинированного массированного обстрела Киева и других городов Украины, Россия убила двух детей нашего коллеги, врача-невропатолога клиники КНУ Ярослава Козлова", — говорится в сообщении.
В университете рассказали, что старшему брату Никите был 21 год, а его сестре Софии — 19. Парень был студентом Национального транспортного университета, а девушка закончила профессиональный колледж Киевского национального университета технологий и дизайна.
Напомним, этой ночью российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли 12 человек, еще более 70 получили ранения.
В одном из районов столицы спасатели в течение дня достают тела из-под завалов.
Так, 25 апреля в Киеве объявили Днем траура по погибшим от атаки РФ.
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