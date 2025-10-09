Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Модульні укриття в Києві — Київрада ухвалила рішення

Модульні укриття в Києві — Київрада ухвалила рішення

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 16:54
Київрада виділила кошти на будівництво мобільних укриттів
Засідання Київради. Фото: КМДА

Київрада проголосувала за виділення коштів на облаштування в столиці модульних укриттів. Цього року на укриття спрямують 500 мільйонів гривень, а в наступному —  ще 1 мільярд.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у четвер, 9 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Ткаченко пост
Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Встановлення модульних укриттів — які питання ще мають ухвалити

Зазначається, що встановлення модульних укриттів на минулому засіданні підтримала Рада оборони Києва. 

"Попереду важлива робота на місцях: визначення локацій, кількості об’єктів тощо. Та головне, сьогодні маємо хай і запізніле, але конструктивне рішення. Рішення, яке посилить безпеку киян", —  додав Ткаченко.

Нагадаємо, що рішення про будівництво мобільних укриттів в Києві ухвалили іще у вересні, але справа так і не зрушила з місця. 

Зазначимо, що після років бездіяльності Кличко змінив думку щодо укриттів.

Тим часом в Києві процвітає корупція на будівництві та ремонті укриттів. Не гребують посадовці розкрадати кошти навіть на укриттях для дітей

Польща Київ Київрада війна в Україні укриття Тимур Ткаченко
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації