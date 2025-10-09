Київрада виділила кошти на будівництво мобільних укриттів

Засідання Київради. Фото: КМДА

Київрада проголосувала за виділення коштів на облаштування в столиці модульних укриттів. Цього року на укриття спрямують 500 мільйонів гривень, а в наступному — ще 1 мільярд.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у четвер, 9 жовтня.

Допис Тимура Ткаченка.

Встановлення модульних укриттів — які питання ще мають ухвалити

Зазначається, що встановлення модульних укриттів на минулому засіданні підтримала Рада оборони Києва.

"Попереду важлива робота на місцях: визначення локацій, кількості об’єктів тощо. Та головне, сьогодні маємо хай і запізніле, але конструктивне рішення. Рішення, яке посилить безпеку киян", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, що рішення про будівництво мобільних укриттів в Києві ухвалили іще у вересні, але справа так і не зрушила з місця.

Зазначимо, що після років бездіяльності Кличко змінив думку щодо укриттів.

Тим часом в Києві процвітає корупція на будівництві та ремонті укриттів. Не гребують посадовці розкрадати кошти навіть на укриттях для дітей.