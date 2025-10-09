Видео
Модульные укрытия в Киеве — Киевсовет принял решение

Модульные укрытия в Киеве — Киевсовет принял решение

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 16:54
Киевсовет выделил средства на строительство мобильных укрытий
Заседание Киевсовета. Фото: КГГА

Киевсовет проголосовал за выделение средств на обустройство в столице модульных укрытий. В этом году на укрытие направят 500 миллионов гривен, а в следующем — еще 1 миллиард.

Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко в четверг, 9 октября.

Читайте также:
Ткаченко пост
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Установка модульных укрытий — какие вопросы еще должны принять

Отмечается, что установление модульных укрытий на прошлом заседании поддержал Совет обороны Киева.

"Впереди важная работа на местах: определение локаций, количества объектов и тому подобное. Но главное, сегодня имеем пусть и запоздалое, но конструктивное решение. Решение, которое усилит безопасность киевлян", — добавил Ткаченко.

Напомним, что решение о строительстве мобильных укрытий в Киеве приняли еще в сентябре, но дело так и не сдвинулось с места.

Отметим, что после лет бездействия Кличко изменил мнение по поводу укрытий.

Между тем в Киеве процветает коррупция на строительстве и ремонте укрытий. Не гнушаются чиновники разворовывать средства даже на укрытиях для детей.

Автор:
Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
