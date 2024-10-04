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Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

4 октября 2024 08:24
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Состояние мостов в Киеве — какие мостовые переходы в критическом состоянии
Мосты Киева. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В столице время от времени происходят аварии на мостах. По данным последних исследований, мосты в городе в критическом состоянии. Несмотря на это, на ремонт мостовых переправ не выделяются деньги, хотя некоторыми мостовыми переходами вообще запрещено пользоваться, а они не закрыты.

Об этом Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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— Какое состояние мостов в Киеве?

— Последние исследования проводились во исполнение решения СНБО после трагедии в Деснянском районе (июнь 2023 года. — Ред.). Проводилась актуализация карты и ремонт укрытий, а также критическая инфраструктура, куда входили мосты. Результаты безумно неутешительны, есть соответствующие документы с выводами.

Даже коммунальные предприятия, которые принадлежат КГГА и входят в их структуру, неоднократно обращались к руководству города. В письмах описывали критическое состояние мостовых переходов в Киеве.

мосты в Киеве
Строительство мостов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

— Состояние критическое настолько, что мосты могут обрушиться в любой момент?

— Летом обрушилась пешеходная часть моста. Слава богу, никто не пострадал, но это же случилось сиюминутно. Такие критические ситуации — это то, как хозяин ведет себя в своем доме. Если у тебя сейчас ограниченный бюджет и какая-то проблематика с тем, чтобы получить какую-то дополнительную заработную плату, то ты удерживаешь и чинишь то, что есть.

— "Хозяин" мосты для красоты строит, а старые не чинятся — за кем окончательное решение на какие мосты деньги выделять?

— Этот процесс сложен и многогранен. У нас есть главные распорядители бюджетных средств, предоставляющих свои предложения. Затем эти предложения сталкиваются с исполнительным органом Киевского городского совета и КГГА, где предложения обрабатываются и выносятся к депутатам за подписью городского головы. Там прописано все — какое количество средств выделяются, на какие объекты с адресами, на какие виды работ.

мост Кличко
Стеклянный мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Депутаты смотрят и видят там непонятные вещи — 1 млрд 200 млн на Подольско-Воскресенский мост, 110 млн грн. на дорогу в аэропорт Жуляны, 250 млн грн. на решение на улице Богатырской. Депутаты начинают задавать вопросы.

Дарницкий район — три мостовых перехода, которые соединяют левую и правую сторону проспекта Бажана. Были десятки обращений от районной администрации и депутатов, что у двух мостов пятый класс аварийности, по ним нельзя передвигаться. Один — четвертого класса аварийности, это критическая история. Думаете хотя бы копейку выделили?

— Почему нет?

— Потому что нет вау-эффекта, потому что люди не пойдут туда фотографироваться.

— Какой выход из ситуации?

— Киевским городским властям нужно менять приоритеты.

Ранее мы писали, что в Киеве два моста из пяти находятся в критическом состоянии. Мост Патона и Метро, которые протягиваются через Днепр, могут рухнуть в любой момент, что создает опасность для водителей авто.

Также мы рассказывали, как киевляне просят хоть как-то усовершенствовать мост Патона и зарегистрировали соответствующую петицию.

Виталий Кличко Киев мост КГГА

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