Трагедия на троллее в Киеве – опасные аттракционы столицы, что нужно знать

Полиция Киева на месте оборвавшегося троллея. Фото: Национальная полиция

Недавно в Киеве оборвался троллей над Днепром, тело винничанина через сутки обнаружили водолазы. И пока идет следствие, в городе функционируют десятки других развлечений, которые могут представлять опасность в случае неисправности. Это и веревочные парки, и троллеи над водой, и колеса обозрения.

В чем опасность и как себя уберечь — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Развлечения в Киеве

Конечно, самый первый приходящий на ум совет — не участвовать в опасных развлечениях. Но это же можно сказать о вождении авто с вероятностью попасть в ДТП, использовании генераторов с вероятностью пожара и даже вкушении экзотических фруктов с вероятностью отравления.

Карусели, троллеи, смотровые площадки, бассейны, водные горки, аквапарки — все это доставляет огромное удовольствие. И в Киеве таких развлечений достаточно — веревочные парки на ВДНХ и в парке "Победа", колеса обозрения на Контрактовой площади и в зоопарке. А водных развлечений вообще не перечесть.

Веревочный парк на ВДНХ. Фото: vdng.ua

Обзорное колесо на Контрактовой площади. Фото: kyivcity.gov.ua

Опасность заключается в том, имеют ли все эти развлечения и надлежащее техническое состояние, кто и как проверяет их пригодность и на что соглашается человек, когда подписывает согласие о том, что нет никаких претензий к предоставителю услуг.

Именно такие документы обычно подписывали киевляне и гости столицы, прежде чем прокатиться на троллее над Днепром.

Кто несет ответственность за аттракцион

Но, несмотря на то, что вы подписали, владельцы аттракционов несут ответственность за техническое состояние. И проверяет исправность того или иного аттракциона целая комиссия, которая сначала позволила ввести в эксплуатацию технику, а затем контролировала ее исправность. Эту процедуру Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

"Перед тем как ввести аттракцион в эксплуатацию, владелец должен совершить ряд подготовительных мероприятий, которые в свою очередь включают получение разрешения на осуществление такой деятельности, проверка исправности оборудования, назначение компетентных (прошедших обучение) работников и другие действия, предусмотренные законом с целью предупреждения несчастных случаев", — объяснила юрист.

Правила устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники действуют для многих подрядчиков, осуществляющих изготовление, монтаж, ремонт, реконструкцию, отладку и обеспечение безопасной эксплуатации стационарных, передвижных и мобильных аттракционов. Это касается каруселей, качелей, качалок, горок, колес обзора, башен, дорог, автодромов, аттракционов с эластичными элементами (прыжки с высоты) и т.д.

Полный технический осмотр такие аттракционы должны проходить не реже одного раза в год. И проверка документально фиксируется.

Канатная дорога над Днепром, на которой произошла трагедия. Фото: Facebook "Троллей над Днепром"

"Хочу обратить внимание, что подписание заявления об отсутствии замечаний к поставщику услуг не может отменить ответственность работников и владельцев такого аттракциона. При условии, если несчастный случай произошел в связи с неисправностью оборудования или из-за халатности работников, то такие лица все равно несут ответственность установленную законом", — рассказала юрист.

Выходит, что в любом случае работники и владельцы аттракциона будут нести ответственность, если с вами из-за неисправности техники что-то произойдет. Однако полностью обезопасить себя невозможно, ведь даже при виде документов о свежем техническом осмотре вы не можете быть уверены, что он действительно состоялся с соблюдением всех требований.

Напомним, в Киеве 21 июля оборвался трос на аттракционе над Днепром, человек упал в реку. В КГГА заявили, что спасатели начали поисковую операцию, к которой привлекли специальную технику и катера с водолазами. Очевидцы рассказали детали инцидента. По словам одного из них, упав в воду, человек даже не проявлял никаких признаков жизни.

На следующий день, 22 июля, спасатели извлекли тело парня, упавшего в Днепр в результате обрыва троллея у Пешеходного моста. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения и расследуют трагедию на канатной дороге через реку Днепр в Киеве. Проводятся следственные действия.