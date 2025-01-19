Взрывы на Киевщине 19 января — детали

На Киевщине раздаются взрывы
В Киевской области вечером в воскресенье, 19 января, слышны взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Киевщину 19 января
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу защитников, которые сбивают вражеские беспилотники. Также граждан просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Отметим, что по состоянию на 18:15 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
Напомним, вчера Россия осуществила атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела четверо людей погибли и еще шесть пострадали.
Также возле метро Лукьяновская был поврежден трубопровод, затопило дорогу. Станция временно останавливала работу — там вылетели двери, а также поврежден фасад. Рядом горели автомобили.
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