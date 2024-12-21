На Київщині лунають вибухи, працює ППО

Сліди в небі від роботи ППО. Фото: Reuters

У Київській області у суботу, 21 грудня, лунають вибухи. Росія атакувала регіон безпілотниками, працюють Сили ППО.

Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.

Читайте також:

Атака на Київщину 21 грудня

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу наших захисників. Також мешканців області просять не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису КОВА

Нагадаємо, вчора ворог атакував Київ балістичними ракетами. Уламки впали у кількох районах, у Голосіївському — палали автомобілі.

Також через пошкодження тепломагістралі внаслідок атаки без тепла там залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Від удару, зокрема, постраждав Костел Святого Миколая. У мережі з'явилося відео моменту падіння уламків.